具俊晔接受韩媒访问谈大S徐熙媛离世1周年 主持张度妍受感动不停落泪需中断录制

影视圈
更新时间：17:15 2026-02-01 HKT
发布时间：17:15 2026-02-01 HKT

明日是台湾女星徐熙媛离世1周年，韩国KBS2《名人生老病死的秘密》制作团队特别到台湾与具俊晔会面，节目又回顾具俊晔与徐熙媛（大S）相隔23年再度相遇并结为夫妻的感人故事。日前官方频道公开将于2月3日播出的节目预告，节目主持张度妍一边讲述具俊晔的故事，一边不停地落泪，导致节目要中断录制。

具俊晔叹徐熙媛比自己辛苦

张度妍透露访问具俊晔当日因天候不佳下雨，制作组原以为具俊晔不会出现，没想到他却出现了，并说：「我当然要来了，熙媛躺在那里比我辛苦多了。」她再称具俊晔几乎无法用语言回应外界的关心，他「能给出的回应只有眼泪」，并转述具俊晔本人所说，「现在不想让任何人看到自己。」

具俊晔不时到大S墓前坐着

张度妍讲述与具俊晔会面的情况时，多次停顿，试图控制情绪，但仍泪流不止，最终她因现场气氛过于沉重，一度暂停录影。节目相关人士表示，考虑到主持及嘉宾情绪状态，制作组在现场协商后决定暂停录影，以避免对当事人造成进一步心理负担。短暂休整后，录制在调整节奏的情况下继续进行。预告中，又公开具俊晔到大S墓前坐着，翻看与大S影片的片段。

