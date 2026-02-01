62岁李连杰弃大银幕转战短剧 做绿叶新人免费打工？
更新时间：14:30 2026-02-01 HKT
62岁金像影帝李连杰去年曾透露入院消息，之后屡传「换心续命」、「全身换血回春」等离奇传闻，最终要开腔辟谣。李连杰李连杰有份演出、由袁和平执导，吴京担任监制并领衔主演的武侠动作大片《镖人：风起大漠》，将于今年2月17日大年初一在香港、澳门同步上映，再有新消息，李连杰首度挑战演出短剧。
李连杰扶持新演员
李连杰昨日（1月31日）在微博分享近照，现身在重庆举行的新剧《源力江湖》开镜仪式，李连杰以「特别出演」身份，首度跨界挑战短剧。李连杰笑称声自己为「绿叶」，宣布将投放心力扶持新演员，带动中国功夫文化的传承与创新。
李连杰首次参与短剧《源力江湖》演出，在开镜仪式上，李连杰发挥幽默自称「短剧新人」，又感性表示：「我最大的梦想就是希望透过一部功夫短剧，能让年轻的朋友理解武术的精神。」李连杰强调参演与商业利益无关，希望透过自身经验为年轻一代「搭桥铺路」。
李连杰支持后辈
外传李连杰身价逾20亿港元，今次接拍短剧被质疑「掉价」，对此李连杰与团队一同跨界别为承担起传承文化的责任。而《源力江湖》中有武术六项全能冠军的新人孙琳雅及功底扎实的杜亚飞，估计李连杰今次免费做「绿叶」，是为了支持后辈。
