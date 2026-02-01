周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰

周海媚离世已经两年，其生前饲养的爱犬「周墩墩」、「周六六」，去向曾受外界关注。之后获内地艺人李勤勤收养，虽然她与周海媚不熟稔，但收养「周墩墩」、「周六六」后，对两犬甚为爱锡，近日更在微博分享狗狗近照。

周海媚两犬不舍主人

自周海媚在2023年底因突发性心脏病离世后，两爱犬「周墩墩」、「周六六」一度没精打采，满脸愁容不舍周海媚。在李勤勤带回家后，两年时间的相处，「周墩墩」、「周六六」生活似乎过得不错，已恢复健壮身形又活泼，与李勤勤带十分亲近。

李勤勤写道：「三载相伴，以爱赴诺，『周墩墩』、『周六六』摇尾欢腾，是跨越山海的思念与成全，帅帅安澜，生生欢颜。」影片中见到「周墩墩」、「周六六」体态圆润，而毛发又有光泽，不时摇尾与李勤勤互动，可见已适应新居生活。

周海媚与宠物为伴

周海媚是爱狗人士，单身多年的她，生前曾在家中饲养不少动物，除了金毛「周六六」、「周敦敦」，还有缅因猫「周如意」、狸花猫「周来来」、黄猫「周小福」，兔子「周吉祥」，与宠物为伴。

