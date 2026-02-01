陈庭欣感情随时有着落？Bob林盛斌真找数介绍笋盘 Toby称可以识个新朋友：其他嘢冇特别去谂

现年38岁的前港姐冠军陈庭欣（Toby）与坐拥10亿身家的彩丰行老板杨振源（Benny）拍拖8年屡传婚讯，可惜最后「婚」讯变「分」讯，陈庭欣去年年底宣布与杨振源分手，8年前玩完。陈庭欣曾表示两人「因了解而分手」，当中不涉及第三者，她又指两人的三观并非一样，但其中并不是指结婚：「其实我发现我哋都冇乜点坐低倾，好似大家就已经知道咗『就咁行啦』，即系你去到𠮶个位，大家就明㗎啦，唔需要特别仲要坐讲。」

Bob林盛斌已经为陈庭欣找数

Bob林盛斌曾在《万千星辉颁奖典礼2025》夺「最佳男主持」后，公开承诺帮陈庭欣揾男友：「出年我就同你揾男朋友，我咩都唔做净系招呼你。」陈庭欣曾笑言对方讲得很大：「希望佢会找数，但缘份呢啲嘢要睇吓啰，佢介绍啲朋友俾我识梗系好啦，唔系一齐都系识多个新朋友，听到有个咁嘅朋友同你讲系开心嘅。」原来Bob林盛斌已经找数！

陈庭欣表示收到Bob林盛斌的讯息

陈庭欣表示上星期收到Bob林盛斌的讯息：「佢话：『喂得唔得闲呀，呢个几好㖞，约出嚟食饭啦！』我都好多谢佢，我话：『有时间都可以识个朋友』，但其他嘢冇特别去谂得多，但阿Bob真系言出必行。」不过陈庭欣称未知详情，可能过完农历新年后才再约。陈庭欣多年来被称为「十亿女友」，问到将来另一半是否要有十亿身家，她说：「我又要再重复讲，佢本身都冇十亿，解释咗好多次，都冇人听我讲，所以𠮶个数字唔系一个择偶嘅条件，其实要揾一个真系能够去沟通啰，如果你话我真系要加少少嘅要求或条件，我希望佢系会钟意小动物。」对于八年情未能开花结果，有人指她是浪费青春，陈庭欣反而觉得不能这样计算：「一段感情唔可以用八年或八个月十八年咁样计，如果有一刻我哋双方面都决定咗或者咁样有唔同谂法，我觉得咁样仲好。」

陈庭欣否认与《东张西望》的曾锦燊拍拖

回复单身后，陈庭欣被《东周刊》爆出已由九肚山爱巢搬至黄大仙500呎蜗居，又指她分手后与《东张西望》的爆肌「小鲜肉」主持曾锦燊近期过从甚密，陈庭欣表示觉得住哪里或哪一区，是大还是小，座向在哪里，其实都没有所谓，最重要是住得舒服及开心，现在也有一个地方可以照顾宠物，最重要的是希望牠们能乖乖地不要骚扰到邻居，不过始终两人一起时间不短，不可能用八个星期甚至八个月可以厘清现实或是情感上的事情，也不会很简单就可以处理所有事，但时间能够冲淡和治愈一切，而现在两人也有沟通：「唔一齐唔需要反晒面，（有挽救过？）我哋两个都冇，上次都讲得好清楚，了解个状况系去到咁。」陈庭欣否认与《东张西望》的曾锦燊拍拖：「佢系一个一时好勤力，但一时又唔系好勤力嘅小伙子，所以啲监制知我同佢friend，就叫我去鞭策佢，我系会喜欢大过我。」

另一半望成功找数