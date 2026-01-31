Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

玛歌罗比疑挞着靓仔拍档Jacob Elordi 戴同款戒指不停互相吹捧放闪

影视圈
更新时间：23:15 2026-01-31 HKT
发布时间：23:15 2026-01-31 HKT

35岁《Barbie芭比》女星玛歌罗比（Margot Robbie）最近忙于宣传其监制及主演的名著改编电影《咆哮山庄》，与28岁高大靓仔男主角Jacob Elordi攞正牌放闪。但不知是二人演技太好，还是真的太入戏，他们的亲密互动竟惹来流言蜚语。

玛歌罗比赞Jacob Elordi是体贴男友

事缘二人为宣传新作受访时，不断疯狂互相吹捧，甚至声称为彼此着迷。Jacob坦言只要跟玛歌在片场一起工作，就会忍不住观察她的一举一动，看她会不会出错，但她总是永不出错。玛歌更直言对Jacob有着依赖性，拍戏时习惯跟他在一起，所以当他不在身边时，就会觉得迷茫和不安。玛歌又爆料指拍摄时适逢情人节，那天Jacob在她的房间摆满鲜花，令她心花怒放，不禁大赞他会是个体贴男友。玛歌更夸张到订制了同款戒指，给自己和Jacob一人一只，纪念这次的合作。据设计对戒的英国设计师Cece Fein-Hughes透露，戒指上绘有两个相拥在一起的骷髅，姿势就像他们在电影海报上的一样，并刻有二人的角色凯西（Catherine Earnshaw）与希斯克利夫（Heathcliff）的名字首字母缩写，对戒更写上原著中的句子「无论我们的灵魂由甚么构成，他的灵魂和我的灵魂都是一样的」。日前玛歌上名嘴Jimmy Kimmel节目时，提及与Jacob在片中有许多吻戏，更被指她边说边偷笑。种种表现令不少人怀疑二人关系不简单，亦有网民指责二人炒作绯闻的手法「拙劣」。

丈夫Tom Ackerley被称同场表现不自然

至于玛歌的丈夫Tom Ackerley则难免受影响，据肢体语言专家Judi James接受《每日邮报》访问时表示，观乎三人在首映派对上的表现，玛歌似乎未受流言影响，依然开心自信；Jacob则表现大方有礼，但亦明显有点避忌；而Tom在合照时与Jacob各据一方，他看来亦有点不自然。

