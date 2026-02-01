90年代「最强大嫂」陈年旧照出土 「黑珍珠」肤色与今判若两人 曾因醉驾案成阶下囚星途插水

90年代著名的经典性感女神关秀媚因曾在多套电影，包括《知法犯法》、《黑马王子》、《龙在江湖》等电影中饰演江湖大嫂，而被封为「江湖最强大嫂」，不过最为观众津津乐道，必定是在电影《黑马王子》中饰演「沙律」一角成名，其后在《千王之王2000》中饰演的「Pizza」令人留下深刻印象。

关秀媚入行前后状态有很大出入

不过关秀媚在2002年因醉酒驾驶顶包案被判入狱14日，出狱后逐渐回到影坛，但一直未能完全恢复昔日的光芒，直到2006年，关秀媚完成内地电视剧《暴雨梨花》的拍摄后，她便选择退出公众视野，淡出演艺圈。息影近20年的关秀媚，近年积极经营社交平台与粉丝互动，日前更加进驻小红书，虽然关秀媚现时皮肤白晳零赘肉，但原来入行前的状态有很大出入。

关秀媚黑得夸张去皇后广场找不到出来

关秀媚日前正式进驻小红书，她表示最喜欢大家叫她做大嫂，所以想跟大家多见面，认识不同的自己，结果她先贴上一段入行前的影片，将鲜为一知的一面曝光，关秀媚说：「翻看以前的照片，好多回忆突然涌上心头，大家都觉得以前的港风美女都很自信大方，但其实当年我去选港姐的时候，心里真的挺没底的。 那年的佳丽真的好美！像其他参选港姐，都是那种白白净净的传统美人，而我呢？我当时把自己晒成了古铜色，像个『鬼妹仔』一样，根本我去皇后广场你捉不到我出来的。！不过我依然很喜欢我的肤色。 虽然最后没拿到名次，但很幸运被TVB签下来做艺人。」她还说：「还记得刚入行拍完《城市故事》，第一集播出后，在铜锣湾吃饭被人认出来，那一刻其实是有点不习惯。从一个普通的舞蹈老师，突然变成走在街上会被围观的艺人，开始真的好不适应，幸好，这一路走来有你们一直陪著我，回看当年的自己，好像那种健康的小麦肤色依然很酷，你们觉得呢？我希望跟现在的女孩子们说：『真的要大胆做自己，不用太介意其他人的目光，我们的每一面，都很美。』#明星不止AB面#大大方方做自己。」

关秀媚对离婚一事已经放下

关秀媚在1988年与刘德华和梁咏琪合作拍电影《龙在江湖》，当时与饰演刘德华手下的李炜尚结缘，不过两人多年来低调，甚少公开齐齐亮相，直到关秀媚淡出后，与李炜尚现身朋友活动，状甚恩爱！神隐多年关秀媚坦承与李炜尚曾经结婚，但最后亦已经离婚，关秀媚说：「我以前极少讲感情事，再加上淡出娱圈，就连结婚都无讲，但而家呢个系我真实嘅状况，既然问到，我又觉得无必要隐瞒。」关秀媚坦言自己对离婚一事已经放下，问到是否因第三者而离婚？关秀媚说：「有时好多事情嘅发生，都系一种体验，等自己去揾答案，然后再揭开新一页，要学识同自己和解。」目前单身的关秀媚未有再拍拖，亦未有刻意去想，随缘自在。关秀媚称曾有一个剧本令她心动，可惜当时因不在状态而忍痛婉拒：「𠮶阵要适应新生活，而且两只猫亦喺两个月先后离开，当时好伤心，觉得要抖一抖，所以暂停晒本身嘅投资，亦无再更新社交网，成个人都笠笠乱，要照顾好自己嘅身体，思想要积极，当时我只系讲咗畀一个好好嘅闺密听，佢话我处事成熟、冷静咗。」

