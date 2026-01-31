朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低

2012年港姐季军朱千雪（Tracy）卸任后曾在娱乐圈发展，曾拍过不少剧集，如《On Call 36小时II》、《再战明天》、《EU超时任务》、《踩过界》与及《降魔的2.0》等等，不过在2015年，朱千雪向TVB请假一年，修读香港中文大学企业传播社会科学系硕士学位，2016年毕业后再修读香港城市大学法律博士学位，2020年9月完成一年实习正式成为大律师，主要负责民事及刑事诉讼。

朱千雪与惩教署有深厚渊源

朱千雪日前受邀去到罗湖惩教所，以嘉宾身份与「立德学院」的学员交流分享，令她感触良多， 原来她与惩教署有深厚渊源：「2014年的「再战明天」是我入行第二部剧。当年公司跟惩教署合作，因此有机会在监狱里拍摄，了解各部门的工作。随后亦用不同身份再到监狱工作，让我亲身感受到在囚人士面对的担忧和困难。」

朱千雪贴上多张相片，当中包括由「罗湖惩教所」学员亲手制作的精致刺绣相框作为礼物的相片，看到相框上写有学院简写「LWCI」并标注「朱千雪女士分享会」，朱千雪亦坦言：「今次非常荣幸得到「罗湖惩教所」的邀请，跟「立德学院」的学员作分享 。感激她们让我分享我的故事，亦让我感受到她们的好学和积极面对困境的态度。人生总有高低，但每一个经历都有可能是带领我们走到下一步的基础。」朱千雪当年在剧中扮演一名更生事务组的惩教主任，与黄德斌有不少对手戏，同剧还有吴启华、徐子珊、何超仪、王浩信等人参与演出。。

朱千雪在自2019年与青梅竹马的医生男友Justin结婚并育有一子，一家三口生活美满，朱千雪曾透露与老公出生日子只差3天，二人在同医院、同房出生，他们的母亲更因而成为好友，因此两家是世交，而她与老公更是青梅竹马。而Justin的背景亦非常猛料，据指他是祺栈茶行少东，更是新加坡中央医院放射治疗部门顾问医生，二人擦出爱火是某年圣诞节，当时她独自在港，获Justin家人邀请一同庆祝，二人恋情因而萌芽。但展开恋情后，却曾与Justin经历过5年异地恋。曾因长时间分隔两地，因此直至婚后一起生活，才有如拖手、外出约会、外游等男女之间的甜蜜互动。

