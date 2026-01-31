Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低

影视圈
更新时间：21:00 2026-01-31 HKT
发布时间：21:00 2026-01-31 HKT

2012年港姐季军朱千雪（Tracy）卸任后曾在娱乐圈发展，曾拍过不少剧集，如《On Call 36小时II》、《再战明天》、《EU超时任务》、《踩过界》与及《降魔的2.0》等等，不过在2015年，朱千雪向TVB请假一年，修读香港中文大学企业传播社会科学系硕士学位，2016年毕业后再修读香港城市大学法律博士学位，2020年9月完成一年实习正式成为大律师，主要负责民事及刑事诉讼。

朱千雪与惩教署有深厚渊源

朱千雪日前受邀去到罗湖惩教所，以嘉宾身份与「立德学院」的学员交流分享，令她感触良多， 原来她与惩教署有深厚渊源：「2014年的「再战明天」是我入行第二部剧。当年公司跟惩教署合作，因此有机会在监狱里拍摄，了解各部门的工作。随后亦用不同身份再到监狱工作，让我亲身感受到在囚人士面对的担忧和困难。」

相关阅读：37岁TVB花旦举家返加国庆祝圣诞 孖老公野外放闪 一度转行早前宣布续约重返视界

朱千雪贴上多张相片，当中包括由「罗湖惩教所」学员亲手制作的精致刺绣相框作为礼物的相片，看到相框上写有学院简写「LWCI」并标注「朱千雪女士分享会」，朱千雪亦坦言：「今次非常荣幸得到「罗湖惩教所」的邀请，跟「立德学院」的学员作分享 。感激她们让我分享我的故事，亦让我感受到她们的好学和积极面对困境的态度。人生总有高低，但每一个经历都有可能是带领我们走到下一步的基础。」朱千雪当年在剧中扮演一名更生事务组的惩教主任，与黄德斌有不少对手戏，同剧还有吴启华、徐子珊、何超仪、王浩信等人参与演出。。

朱千雪在自2019年与青梅竹马的医生男友Justin结婚并育有一子，一家三口生活美满，朱千雪曾透露与老公出生日子只差3天，二人在同医院、同房出生，他们的母亲更因而成为好友，因此两家是世交，而她与老公更是青梅竹马。而Justin的背景亦非常猛料，据指他是祺栈茶行少东，更是新加坡中央医院放射治疗部门顾问医生，二人擦出爱火是某年圣诞节，当时她独自在港，获Justin家人邀请一同庆祝，二人恋情因而萌芽。但展开恋情后，却曾与Justin经历过5年异地恋。曾因长时间分隔两地，因此直至婚后一起生活，才有如拖手、外出约会、外游等男女之间的甜蜜互动。

相关阅读：朱千雪转行大律师3年已荣升师父！ 徒弟大爆办公室日常 OL Look展知性美

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
影视圈
3小时前
上环日圆劫案｜劫匪掌握运钱路线 报案日男前言不对后语 遭警揭为内应
02:11
上环日圆劫案｜劫匪掌握运钱路线 报案日男前言不对后语 遭警揭为内应
突发
4小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
黄大仙连锁酒家激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黄大仙连锁酒楼激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
饮食
7小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
10小时前
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
影视圈
12小时前
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
影视圈
11小时前
油缸车与巴士相撞。网上图片
秀茂坪九巴与油缸车相撞 3人受伤　巴士下层损毁严重
突发
7小时前
巴拿马裁定长和合约违宪 运河暂由马士基集团接手
01:37
巴拿马裁定长和合约违宪 运河暂由马士基集团接手
即时国际
6小时前