前TVB新闻女神蔡雪莹39岁生日 孖上市公司太子爷老公甜蜜庆生 嫁入豪门住九龙塘独立屋豪宅

前TVB新闻主播蔡雪莹（Snowy），2014年离巢后转行做公关，偶尔并有接主持工作。她在2016年与全国政协朱铭泉儿子、上市公司太子爷朱威霖（William）奉子成婚，并育有对子女，分别是9岁大仔Wesley及7岁细女Sheryl，一家四口相当幸福。本月中蔡雪莹迎来39岁生日，日前她就分享了多张连环庆生的照片，其当中与老公撑枱脚显得分外甜蜜。

蔡雪莹生日蛋糕吃不停

从照片相中可见，蔡雪莹与老公朱威霖撑枱脚庆生，老公除了准备靓靓生日蛋糕之外，还特别送上鲜花，合照时蔡雪莹面露甜蜜笑容，并向着镜头嘟嘴，此外，她亦获女儿Sheryl送上亲手自制的手写生日卡，与家人一起食饭庆祝，相当幸福！甚有人缘的蔡雪莹，还出席了不同的生日饭局，除了吃了不少生日蛋糕外，还收了不少花束。蔡雪莹亦在IG以英文写道：「感谢我亲爱的家人和朋友们为我准备的所有生日大餐。有你们，我感到无比幸福。（即使已经步入中年）」。

蔡雪莹独立屋豪宅显气派

毕业于香港浸会大学传理系的蔡雪莹，2010年担任TVB新闻台主播，因笑容甜美，曾被列入「新闻女神」之一，亦被封为「雪莹BB」。她在2014年离巢，回复自由身后曾任公关，现时主要担任司仪和接拍广告，亦曾参演电影《寒战II》，以及担任港台节目《医生与你》主持，2024年TVB Plus开台，她与黄婉曼、陈嘉倩等几位旧同事一同担任《美食新闻报道》主持工作。蔡雪莹曾晒出一家四口的贺年照，意外曝光其位于九龙塘的独立屋豪宅，豪宅楼高多层，并设有私人泳池，中间摆亦放了巨型桃花，气派十足。

