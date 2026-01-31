郭羡妮自认难复当年勇 看淡昔日负评：而家舒服好多 13岁女一句话证妈咪决定正确

前港姐冠军郭羡妮（Sonija）近日为电影《寻秦记》再被关注，郭羡妮在2011年与内地武术指导朱少杰结婚并育有女儿朱家爱（Kylie），一家三口幸福美满，虽曾因老公未有与母女二人到越南旅行兼为太太庆祝51岁生日惹来婚变传闻，但事后郭羡妮澄老公因工作而未有同行：「我和女儿都明白亦感谢老公努力工作，我们才能出游，吃喝玩乐。我们一直都很好，期待快点合体。」

郭羡妮坦言有一段时间很怕老

郭羡妮日前接受方健仪的YouTube节目访问，对于复出再拍电影《寻秦记》，她说：「我而家睇返电视版嘅《寻秦记》，我做唔返𠮶啲好纯真、好pure嘅感觉，𠮶种眼神，我系做唔返，因为个人已经唔同咗。其实我都答应，因为我觉得系一件非常之圆满嘅事，我拍咗咁多年戏呢，其实《寻秦记》系最入人心。」郭羡妮坦言有一段时间很怕老，但经历过后，她直言：「我依然系我。」

郭羡妮不觉得自己已经50岁

郭羡妮当选之后火速走红，曾于TVB剧中担任女一，其美貌宜古宜今，难怪被封为女神，郭羡妮坦言有一段时间很怕老：「廿几岁𠮶时，我会觉得50岁好老㗎，但系而家我50岁啦，我唔觉得自己50岁㖞，你问我：『你几多岁呀？』我觉得我自己40头咋。其实我有一段时间会惊，因为你后生都系靓女，你老咗啲人好容易话：『哗，佢老咗喇！』跟住我心谂，『吓？你唔老嘅？你唔喺呢个世界生存㗎咩？』其实你个心唔好去到觉得自己好老啰，你唔好成日谂住自己老啰，同埋你都要keep啰，你keep返后生啲呀，身形好啲呀，你都唔会觉得自己老。」她续说：「我觉得我仲好过以前嘅我啰，我而家系多咗好多嘅经历同埋阅历之后，以前好多嘢唔化，睇杂志写到点衰，𠮶时真系好mind，会令到自己好唔开心，我而家好多嘢都好化，好多嘢都好开心、好舒服个感觉。」

郭羡妮期望女儿开心成长

郭羡妮毕业于加拿大名校，可谓学识、智慧、美貌兼备，女儿Kylie出世后，郭羡妮难免对女儿有所期望：「拍电影𠮶时我问过宣萱，因为当时我有一个关于个女嘅教育问题。𠮶时我女啱啱六岁上小学，想我个女入传统学校，佢就入返我母校，但就读得好辛苦，晚晚都喊晒，好多功课做，好大压力。我就喺度谂紧，哎，好唔好去国际学校呢？佢就会好啲呢？因为宣萱系十几岁就去咗英国读书，我就问佢：其实你觉得点呀？佢就话最紧要个小朋友开心啰，呢个都系重点，如果一直咁样，妈咪唔开心，个女又唔开心，你试谂吓得二年级，一日有10样功课，因为数学唔好，我教佢又唔听，补完习返嚟仲有功课要做，点样撑落去？咁我就畀咗佢去国际学校。而家个女13岁喇，我都有问返佢：「你其实开唔开心啊？妈咪畀咗你呢条路。」跟住佢话：「哗，I have a very happy childhood。」哦，咁我觉得，咁就值得喇。」

