寻秦记丨古天乐透露票房好考虑拍续集 被宣萱扭耳按头抢答古妈问题 要求以后一齐做访问

古天乐（古仔）、宣萱、林峰、郭羡妮、朱鉴然等今日（31）出席电影《寻秦记》新春篇穿越合皮包扭耳见面会，最搞笑宣萱扭古仔只耳仔，吓到林峰连咪高峰也跌在地上。

古天乐期待推出加长版

对于港澳票房冲破8500万，谈到可会推出加长版，古仔笑指若推出就会推出，亦好期待，不过宣萱透露自己已完成配音。谈到若然票房好会否考虑拍续集，古仔坦言会考虑，最终要视乎票房成绩。在旁的朱鉴然笑言希望票房好，问到若然开拍续集会否要求古仔加他戏份？他笑说：「唔使讲啦！大家心照，无都做呀！」

宣萱踢爆古仔「中头奖」

提到早前古仔到马来西亚为该片宣传大玩「捞起」期间，有一箸菜捞至抛上半空，吓到宣萱花容失色，结果古仔中「头奖」。古仔自认无「中头奖」，当时想捞到抛高一点，自己并没有「中头奖」，但宣萱即踢爆指古仔有「中头奖」，又解释自己身上穿著赞助服装，所以担心搞到污糟先吓到叫。谈到是否曾经扭过古仔耳仔，宣萱笑言中医师讲过摔下耳仔会正常一点，但古仔长期处于好正常状态。

林峰2月接受训练

提到古仔日前在threads罕有贴上与父母的合照，祝贺妈妈生日快乐，更留言：「本来想保持传统木口木面影张相，但有时见到佢哋就系会忍唔住微微嘴笑。」宣萱即笑古仔自己生日先会「木口木脸」影相，反而古仔妈妈生日就不会，因为当年古仔做访问曾透露过。古仔即笑说：「以后安排访问尽量同佢（宣萱）一齐做，我阿妈生日你都帮我答埋。」宣萱又搞笑用手按住古仔头部，场外观众见状即大叫。谈到古仔曾透露妈妈要求他出席朋友为《寻秦记》包十场场次的谢票。古仔表示仍未出席，但会安排。

至于林峰对于日本巡回演唱会要延期，他表示过年前要完成澳洲巡唱，2月则为《九龙城寨之围城》续集接受训练。