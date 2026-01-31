TVB上位男星北上吸金挑战体能极限 5天赶拍65集短剧陷「循环地狱」 揭做男一辛酸：精神身体很累

31岁的林正峰入行8年半，因台庆剧《新闻女王》饰演暖男「王伟」一角，在内地打开知名度，最近频频北上工作，火速跃升成为男一，连续接拍多部作品。林正峰平日生活节俭，又打5份工帮补家计，已经好挨得，但到内地拍短剧的他，直言被密集的拍摄吓倒。

林正峰赶戏新挑战

林正峰日前在小红书分享影片留言：「TVB演员被内地短剧整顿，是的，我真的给吓到了。」林正峰拍摄新剧《挟子邀婚》到山东开工，首次挑战短剧的他，要5天内拍摄65集，对林正峰而言是全新挑战。

林正峰在片中一早起身，要参与围读，又多度换衫换场景，连坐低休息的时间都不到5分钟。林正峰表示：「5天拍65集，每一集可能就一两分钟，围读就比我以前拍长剧围读时间还要长几个小时，原来竖屏短剧是从第一场到最后一场也要读出来，很难想像，这么多对白，我真的能行吗？」

林正峰深夜练普通话

由于林正峰自觉普通话发音不够标准，返到酒店休息前，仍要继续练习：「现在差不多12点，但是我打算练两个小时，不想影响那个进度。」翌日7时许，林正峰已要起身准备，他坦言：「真的不只是精神的累，是身体都很累。」加上剧组提供的服装不合身，便由林正峰自己准备戏服兼化妆。

林正峰每日工作长达十几小时，直言：「拍短剧比起拍长剧还要累很多很多，它里面的那个读台词的频密程度，远超想像啊，就是不给人休息啊。」已起身逾10小时的林正峰，到黄昏6时「脑袋已经懵掉」：「其实我现在不知道自己还有多少场戏，因为它是连着拍的。」

林正峰连拍10几集

由于林正峰拍摄的场照多达十几集连拍，令他露出一脸生无可恋：「从头拍到尾，我们拍远景拍了5个小时，现在切近景，近景是拍最久的，因为我们很多人，每个人都有一个单单的镜头，我们这么多人，每个人都要拍，从头来一遍，十个人就要来十遍，感觉好像在一个循环里面，一直循环。」当晚到11时许才结束，翌日又再朝6起身，难怪林正峰疲态尽现。

