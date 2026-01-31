失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光

今日（31日）是前落选港姐林雅诗（Grace）的48岁生日，今年生日林雅诗选择在外地度过，但她亦不忘在IG贴上一段影片，感谢大家的祝福。片中的林雅诗穿上黑色的无袖上衣搭配一条浅蓝色的牛仔短裙，在镜头前动作多多，对著镜头挥手兼弯腰，又如用食指做出「过来」手势，配上一脸妩媚的表情，极具诱惑。

林雅诗情路和事业发展不顺畅

林雅诗曾因情路和事业发展不顺畅，在2022年决定移居英国与儿子及家人团聚，她曾说︰「从前太复杂，做回普通人简单过生活。」可惜新生活未如想像中顺利，寄出逾30封求职信，连洗碗工、超市助理都冇回音，搞到林雅诗多次公开放负，最后索性回流返港。

林雅诗生日拍片时失守露底

林雅诗今年未有透露同行友人的身份，不过在片中除了贴上儿子送赠的生日蛋糕的相片外，还有一个蛋糕写著「Happy Birthday My Dear」，酒店房间的布置相当浪漫，但美中不足林雅诗拍片时失守露底。林雅诗曾希望移居英国后一切可以重新开始：「一路嘅感情生活唔系咁好，希望所有嘢可以重新嚟过，并唔一定要感情，而家我已经惊咗，好惊，所以希望所有嘢叫做重新嚟过，唔知去到𠮶边会唔会好快番嚟，真系好多嘢都唔知，但系起码要尝试。」可惜林雅诗最后因找不到工作而回流返港：「记得大约差唔多10几30几封求职信CV，全部都冇回音！已经畀埋自己喺英国嘅读书履历！仲要我见系乜嘢工作？连洗碗工都问你CV！我好唔开心，自我人格低咗！」

林雅诗揾个job又要俾人压价

其后林雅诗又曾再爆SEED留言：「而家环境已经唔系咁好，想揾个job又要俾人压价，又要可能冇钱收，有啲人扮有工作揾你联络你，谂住有个希望揾多一蚊得一蚊啦，点知原来系想揾你倾吓偈唔知博乜？博乜大家心知肚明啦，仲要谂住免费！X街嚟㗎！跟住就send埋啲露体狂嘅相咁即系点呀？当然我有block咗佢啦，但系佢又用另外一个Account再开返呀嘛！唔好再虾我个女人仔啦！我都揾份正职马死落地行！发泄完毕！谢谢！」

