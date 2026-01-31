新晋甜心歌手无预警宣布停工 健康告急贴入院相称积极配合治疗 疑因压力大左耳曾失聪

新晋歌手、现年29岁的「Kylie C .」郑杞瑶曾有「足球女神」之称，在2021年凭傲人身材成功走入大众视线，不止做足球节目主持，又曾参加ViuTV恋爱实境真人秀节目《恋爱Staycation》与及选美节目《尾二一届口罩小姐选举》，去年推出处女作《只得一半》更获神级填词人林夕助阵，本来计划好新年以古装造型现身年宵档口跟fans互动，但昨日（30日）突然在社交平台宣布身体出问题，需要停工一段时间。

Kylie C.将进行一段时间的治疗

Kylie C.以中英文在限时动熊写道︰「感谢大家一直以来的支持与爱护。很抱歉地通知大家，由于身体原因，我需要暂时放下接下来的所有公开活动和工作，专心接受治疗。近期身体抱恙，经过医生详细评估，为能更好地恢复健康，我将进行一段时间的治疗。」

Kylie C.相信一切都会好起来

Kylie C.未有提及自己身体况，只称需要静心面对治疗过程，她相信一切都会好起来：「感谢所有朋友、合作伙伴和粉丝们的理解与体谅。也请大家不必过于担心，我会积极配合治疗，争取早日康复、重回大家面前。在此期间，工作事务将由团队协助处理。再次感谢你们的温暖与陪伴，期待不久后以更好的状态与大家相见。祝大家平安健康，我们稍后见。」她亦转载跟她合作的阿小帖文，盼自己可以在年宵跟大家见面。

Kylie C.数年前左耳曾失聪

Kylie C.数年前左耳失聪，当时她曾四出求医，访尽中西医生仍找不到为何左耳失聪：「可能系因为压力大，依家仲未好返，而我觉得应该系唔会再好返，但开始都习惯。」未知今次身体再出问题，是否与旧患有关，Kylie C.的好友阿小回复传媒时亦只说：因为佢身体突然间有啲唔舒服，所以呢两星期有啲主持工作受到影响，而家佢休息中，会好快同大家见面。」阿小表示待Kylie C.康复后，由她亲自交代具体情况。