电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生

影视圈
更新时间：09:00 2026-01-31 HKT
发布时间：09:00 2026-01-31 HKT

现年64岁、被誉为「亚视忠臣」的资深演员刘锡贤，早年与前妻离婚、户口仅剩40元，需要3个妹妹接济，更一度因患抑郁症而有轻生念头。但近年他开始转运，去年成功再婚，更于乡下顺德开设云吞面店生意一流，至今已拥有三间分店，一铺翻身成为饮食老板。他与去年再婚的妻子袁绮弘更是形影不离，妻子不但与他一同打理生意，更兼任其经理人，为他重新开拓演艺事业，可谓迎来了人生第二个春天。

刘锡贤事业爱情大翻身

从近日的相片及影片可见，刘锡贤精神饱满，常驻店内亲力亲为，而他当上老板后亦精神焕发，身型似没有往时般肿胀，更梳上企理发型，甚有老板风范。其位于顺德老家的面馆走亲民路线，一碗鲜虾云吞面仅售9.9元人民币，价钱实惠。他与妻子在店内热情招待客人，更会为粉丝签名合照，夫妻档拍住上，十分恩爱。在与昔日亚视同事陈靖允的互动中，他更意气风发地透露：「现在还有三间（店），接下来我们还要再增加一间直营店！」。

刘锡贤前半生好坎坷

刘锡贤风光背后，曾走过一段漫长的人生低谷。他早年与前妻离婚，被分去一半身家，其后遇上疫情致两年零收入，生活陷入困境。他曾在访问中剖白，当时户口只剩下40港元，需靠三位任职高层的妹妹接济度日，更坦言：「如果咁样嘅情况底下，我谂系发癫。」沉重的经济压力及事业停摆，一度令他患上抑郁症，甚至有过轻生的念头。刘锡贤高峰时期体重达315磅，因此有「肥仔贤」封号，他曾透露早年一日食七餐，最夸张是一次连吃四只连皮的鸡，因为饮食太放肆，使他30年前患上糖尿病，并受血脂高血压等慢性病困扰。

刘锡贤得贤妻当经理人

幸运的是，刘锡贤在家人的支持下咬紧牙关渡过难关，并于2021年遇到了现任妻子袁绮弘，两人一拍即合，相识仅两个月便决定厮守终生。袁绮弘不仅在生活上给予他支持，更成为他事业上的最强后盾，为他接洽工作，重整旗鼓。对于外界曾嘲讽刘锡贤「又肥又老又冇钱」，袁绮弘就表示女人爱肥仔，认为刘锡贤「特别亲切」，尽显夫妻情深。

