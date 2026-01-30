《长江7号》星女郎张雨绮被公开当小三细节？进占大屋用元配毛巾：当我婚照你怎么躺得下？

现年38岁的内地女星张雨绮，因2008年演出周星驰电影《长江7号》中的「袁老师」一角而爆红，成为家喻户晓的「星女郎」。然而，相较于演艺作品，她两度离婚的感情生活更受瞩目。近日，她与第二任前夫袁巴元的旧日恩怨再被提起，袁巴元的前妻葛晓倩在直播中，详细揭露张雨绮当年介入她婚姻的惊人细节，直斥其行为「极度离谱」。

张雨绮被指「鸠占鹊巢」

近日，有网民翻出袁巴元前妻葛晓倩在2024年的一段直播影片，片中她情绪激动，将张雨绮比作经典剧集《回家的诱惑》中「史上最强小三」艾莉，怒轰张雨绮当年的「鸠占鹊巢」行径。

相关阅读：37岁失婚星女郎钟情小鲜肉！自爆旧情疑暗示男星劈腿 前度男女通吃一脚踏五船？

「张雨绮用我毛巾穿我拖鞋」

葛晓倩在直播中控诉，张雨绮当年直接住进了她与袁巴元的爱巢，更令人咋舌的是，她竟毫无顾忌地使用屋内原配的私人物品。葛晓倩怒斥：「艾莉穿品如的睡衣已经够离谱了吗？张艾莉（指张雨绮）还用我毛巾呢，还穿我拖鞋呢！」她更指，当时屋内「衣柜里面都是我的衣服，还有我的婚纱照」，她无法理解地质问：「你是怎么躺得下去的？」

张雨绮嫌酒店小搬进大屋

葛晓倩形容，当时张雨绮疑似嫌弃男方安排的酒店式公寓太小，才要求搬进大屋。她更辛辣讽刺其背后动机：「因为她觉得有10个亿，只要赶紧上位之后，然后再生个小孩，她就有分5个亿了，她很著急。」

葛晓倩张雨绮恩怨横跨多年

葛晓倩与张雨绮的恩怨横跨多年，似乎已准备好全面开战。今年1月29日，葛晓倩在社群媒体发布长文，以虚构案例分析的形式，公开预判张雨绮公关团队可能采取的四大操作手法，并直接点名张雨绮昔日的金牌经理人杨天真：「杨天真老师您作为公关大拿，觉得我分析的怎么样？」

张雨绮未有回应

对于葛晓倩的种种指控，张雨绮及其工作室截至目前均未作出正面回应。这与她平日在镜头前敢言敢怒的「大女主」形象大相迳庭，引来不少网民嘲讽，质疑其「霸气人设崩塌」，「平日性格火爆，现在怎么不回应？」、「遇到实锤就选择神隐。」事件后续发展，外界将持续关注。

相关阅读：「星女郎」张雨绮被控做小三？前夫发声明维护 遭旧爱踢爆有秘密协议