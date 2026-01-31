昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了

「三嫂」戚美珍在1980年第10期TVB艺训班毕业后签约成为艺员，其后被安排;在《欢乐今宵》演出，曾与廖安丽、景黛音被誉为「EYT 三小花」，而且更受到TVB力捧，其后在首部剧集《飞越十八层》与苗侨伟饰演情侣而戏假情真，到了1990年与「三哥」苗侨伟结婚后，戚美珍淡出并专心照顾下一子一女。

戚美珍开金口外貌却意外成为焦点

戚美珍多年来专注做「三哥」苗侨伟背后的女人，夫唱妇随四出工作，鲜有在幕前演出，日前戚美珍为支持好友卢海鹏开金口，在《卢海鹏鸣金收咪演唱会》上罕有地献唱梅艳芳的金曲《冰山大火》及《梦伴》，结果因外貌却意外成为焦点，更引发热烈讨论。

戚美珍演出片段疯传样貌成焦点

戚美珍今次在演唱会上，身穿型格的灰色系服装，在台上卖力演唱《梦伴》和《冰山大火》两首梅艳芳的经典歌曲，扭腰举手，台风十足。后来再与老公苗侨伟和黄日华三人合唱，为演唱会掀起高潮，戚美珍的演出片段在网上疯传，样貌意外成为焦点。在网上多段流传的影片所见，戚美珍的脸色蜡黄，发质变得枯黄，明显有老态兼留有岁月痕迹，与昔日模样截然不同，有人留言：「老到认唔出！」、「三嫂老了老了怎么混上血了呢？」、「我也是第一眼看成了是个老外，完全没识出来是三嫂」、「这谁？居然还有我不认识的！」、「这个发型不好。」、「美女变老太了。」、「年轻时候很美，现在感觉比苗侨伟老许多。」但亦有人为戚美珍平反、「有机会老也是一种福气，有些人连老的机会都没有。」、「这种光就算是三哥也立马老10岁。」、「光线问题。」、「这绝对是灯光问题，在我心中，戚永远都是最美的，最有气质的。」、「这光打得喻吃不消。」

谭咏麟开口叫戚美珍做「肥珍」

戚美珍跟三哥苗侨伟结婚后，一直过着阔少奶生活，专心照顾子女，这段享福日子令她体重日增，暴肥至170磅，连谭咏麟都试过开口叫戚美珍做「肥珍」，苗侨伟当然出声护妻：「每个人年纪都会大，冇理由生完小朋友就丢咗佢。做男人要承担，同你生活咁多年，唔可以半途抛弃佢，我哋经历咗好多风浪，一定照顾佢一生一世。」戚美珍亦曾笑说：「𠮶阵系因为我当年啱啱生完后，肥到170磅时，阿伦改咗我这个花名，佢都叫惯咗。记得当时我食饭要饱到尽，托住个肚才会收口，𠮶时虽然肥，但从冇谂过要减，直到后来因为健康问题，膝头软骨受损才开始减磅。」

戚美珍苗侨伟是圈中模范夫妇

戚美珍跟三哥苗侨伟是圈中的模范夫妇，但两人的婚姻也不是一帆风顺，苗侨伟曾在访问中指戚美珍性格火爆，结婚初期仍常常闹分手，甚至讲过「一世唔爱苗侨伟」的誓言，一度分手收场，最后在苗侨伟苦苦的追求和坚持下，再次在一起。三嫂曾说：「我好感恩可以遇到呢个好人，其实我哋冇乜夫妻间相处之道，经历过咁多年碰碰撞撞，自然就识得点样舒服地相处，三哥好好脾气，但性格固执，我就系火烛鬼性格，快嚟快去，过一阵就连点解忟憎都唔记得。」苗侨伟结婚多年极少与女星传出任何绯闻，他曾说过：「拍戏有靓女喺身边，但我唔花心，唔会喺出面自取麻烦！作为男人，喺签结婚证书时，对老婆许下照顾佢一生一世嘅责任承诺，而夫妻相处之道最重要系互相忍让，离婚两个字唔可以随便讲出口。」