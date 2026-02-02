生命树｜剧情懒人包、角色简介、追剧日历、5大看点、杨紫与胡歌反盗猎

生命树｜《生命树》丨由杨紫领衔主演，胡歌特别出演，是一部讲述反盗猎盗采的现实主义题材电视剧。下文为您精心整理了《生命树》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及必看亮点！

《生命树》以1996年青海省玛治县为起点，讲述女警白菊（杨紫 饰）加入巡山队，与副县长多杰（胡歌 饰）共同打击盗猎盗采活动，致力建立自然保护区的故事。巡山队经历解散与重组，十多年后白菊与旧友追查多杰失踪的真相，守护青藏高原生态平衡。

《生命树》由杨紫领衔主演，胡歌特别出演。

返回目录

《生命树》追剧日历公开！

返回目录

杨紫 饰 白菊

白菊是玛治县的女警，加入巡山队后致力打击盗猎以及盗采。

杨紫饰演白菊。

胡歌 饰 多杰

多杰是玛治县的副县长，并成立了巡山队，但在即将建立自然保护区时，他却失踪。

胡歌饰演多杰。

张哲华 饰 邵云飞

邵云飞是报社记者，亦是白菊的昔日爱人。

张哲华饰演邵云飞。

返回目录

第1－2集：白菊弟弟参与盗猎

副县长多杰带领巡山队打击盗采羚羊集团惟失败告终，民警白菊申请调离巡山队获批，她埋怨多杰不让她进山。队员冬智巴偷偷带白菊进山，二人在晚上赶路时撞倒一只羚羊，队员惨被杀害，白菊看到遍地羚羊尸首十分无助，她更在现场发现弟弟白及竟是其中一员。多杰被上层问责，他被要求在一个月内提交当地的勘测报告以便引资。多杰与白菊齐齐去卓源湖找弟弟。

返回目录

1. 杨紫、胡歌褪去明星光环

在《生命树》中，杨紫和胡歌均褪去明星光环以及华服，二人均以沧桑的形象示人。杨紫在剧中基本上是全素颜出镜，为了更贴合高原环境，嘴唇干裂，甚至脸上晒到高原红兼有皱纹，认真大付出！而胡歌更是一别以往英俊文雅的形象，蓄起络腮胡、更晒到肤色黝黑，足见诚意。除此之外，男女主关系和睦，杨紫曾是采访中搞笑指不知该叫对方「胡哥」还是「胡歌」，足见好感情！

杨紫基本上是全素颜出镜。

2. 梅婷、袁弘等实力派云集

除了杨紫和胡歌外，《生命树》汇聚了不少好戏之人！饰演张勤勤的梅婷是一级演员，足见演技获业界及观众肯定，她先后参演《酱园弄·悬案》、《回来的女儿》等作品，力展演技多元化！除此之外，袁弘的加盟亦为作品增添不少色彩，他曾以细腻的演技赢得第7届金牛奖最佳男配角，令人期待他在剧中的表现。

梅婷有份参演《生命树》。

3. 黄金制作团队心血之作

《生命树》是由「正午阳光」出品，坊间更是盛传「『正午阳光』出品，必属精品」足见市场的信心。除此之外，导演李雪更是继《瑯琊榜》以及《伪装者》后，第三度与胡歌合作，二人的默契十足！除此之外，制片人侯鸿亮先后担任《欢乐颂》、《知否知否应是绿肥红瘦》的制片人，足见《生命树》的幕后阵容瞩目。

《生命树》的镜头写实。

4. 拍出高原靓景

《生命树》的剧组为了还原高原生态守护的真实场景，到海拔4000公尺以上的可可西里、玉树等地实地拍摄186天，最高的取景地点甚至到了5200米。杨紫更在进组后高原缺氧，血氧饱和度跌至仅70％，足见台前幕后对成品的追求。

《生命树》的剧组拍出高原的唯美。

5. 有望冲击2026年剧王

《生命树》在播出前夕，微博指数劲破9000万，更多次登上热搜榜，破晒纪录！除此之外，该剧的预告片释出后，单日播放量就破1亿，成绩斐然，有望成为近年现实题材中的标志性作品。

《生命树》成绩斐然！

返回目录