袁和平执导《镖人：风起大漠》大年初一上映 李连杰时隔15年重返武侠片 谢霆锋蓄胡造型亮相获影迷盛赞

由「天下第一武指」袁和平执导，吴京担任监制并领衔主演，集结李连杰、谢霆锋、惠英红、梁家辉、张晋、于荣光、于适、陈丽君等华丽阵容的武侠动作大片《镖人：风起大漠》，今日宣布在2月17日（大年初一）香港、澳门同步上映。日前电影首支预告片首度曝光，短短1分15秒的片花，瞬间点燃影迷期待。

李连杰眼神凌厉

《镖人》的演员阵容横跨三代实力派巨星，打造华语影坛难得一见的武林盛事。现年81岁的导演袁和平亲自坐镇，为影片奠定顶级动作美学。其中最令影迷沸腾的，莫过于李连杰时隔15年再度出演古装武侠作品。预告中他一句「匪，觉得我是官；官，觉得我是匪」，眼神凌厉如刀，更展现一招俐落惊人的单臂回旋踢，王者气势震慑全场，宣告传奇强势归来。

谢霆锋睽违多年重返古装作品

在首支预告中，监制兼主演的吴京饰演主角「刀马」，飞身上马的连贯动作行云流水，仅以半张脸特写便刻画出角色饱经风霜的江湖气息。而谢霆锋睽违多年重返古装作品，以蓄胡造型持双鞭登场，展现前所未见的狠戾气场，与吴京的多次交锋戏码充满爆发力，被影迷盛赞「《男儿本色》中那个拼命的谢霆锋回来了！」。金像影后惠英红的惊鸿一瞥则气势非凡，其角色在刀光剑影的江湖中如何展现女性力量，成为影片另一大看点。

四位金牌编剧联手打造



预告中，袁和平导演标志性的动作设计火力全开，数百个镜头在荒漠、雪地、火城等实景中高速切换，马战、步战、兵器对决招招到肉，结合剧组对马蹄印等细节的严格考究，打造出沉浸感十足的真实江湖。梁家辉不怒自威、于适银发桀骜、陈丽君挽弓飒爽，每个角色仅短短一瞬便令人过目难忘。影片剧本由创造武侠经典《剑雨》的苏照彬、执笔《智取威虎山》的杨子与《九龙城寨》的陈大利及《中国乒乓之绝地反击》的俞白眉，四位金牌编剧联手打造，为这个大漠镖客的故事注入深厚底蕴与曲折剧情。袁和平导演此次倾注毕生功力亲执导筒，将传统硬派武打美学与现代电影语言融合，誓为华语武侠动作类型树立全新标杆。



