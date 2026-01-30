前TVB新闻主播陈嘉倩绝密婚照终曝光 深V婚纱尽显完美曲线 认因语言问题未能完全表达情况

35岁前TVB新闻主播陈嘉倩去年5月在无预警情况下宣布结婚，她在IG贴上多张结婚相片并说：「今后的日子请多多指教，一起加油。これからもよろしくお愿いします。（感谢您一直以来的支持）」陈嘉倩本来未有透露老公身份，回复传媒只称老公是日本人，两人曾经历远距离恋爱，其后再发现她的日籍老公叫Tomo，在日本开办跳舞学校，曾经参加过不少日、韩举行的街舞表演。

陈嘉倩有严重拖延症终回顾Big Day

陈嘉倩昨日（29日）终于贴上婚礼相并称迟来的2025回顾：「我呢个有严重拖延症的人，拖到2026年先回顾上年的婚礼，一直未写2025回顾系因为我想留返嚟回顾Big Day。」陈嘉倩的婚纱上半身采用了性感的深V领口剪裁，巧妙地延伸至胸前，不仅突显了新娘优雅的肩颈线条和锁骨，也增添了几分现代时尚感。

陈嘉倩在东京铁塔的见证下完成仪式

陈嘉倩在IG贴多张婚宴相并说：「从来不是很喜欢大事铺张搞仪式的人，特别是私事，所以选择婚前都没有怎么张扬，只邀请最close的亲友到场见证。仪式后也没有即时在social media 分享，可能亲友们见到我未share都未敢tag我，so feel free to tag me from now on anytime.（所以从现在开始，随时都可以标记我。）」她续说：「作为一个P人，搞婚礼都唔想太复杂，所以没有太繁复的礼节，也感谢婚宴场地的配合。选择婚礼场地时有想过轻井泽、冲绳，但我们最后还是选择东京，由于我们的相识相知都是在这个城市，」陈嘉倩特别选择一间可以仰望东京铁塔全景的教堂行礼，希望在东京铁塔的见证下完成仪式，并得到守护和祝福：「拣5月系因为呢个月系我哋的生日月份，也是春暖花开的季节。

陈嘉倩因语言问题未能与老公完全表达

陈嘉倩还说，「日本的冬天特别冷，过了一个漫长的严冬，大家都会期待春天的来临。希望我们经过漫长的远距离后，迎来的都是暖心美好的事情。由于香港东京两边飞，好多时候都要遥距处理婚礼细节。多谢Tomo先生的温柔，在我不在东京的时候抽很多时间帮忙协调，我的性格很多时比较急，他的松弛感正好给我互补了。」两个成长背景、说不同语言、文化完全不同的人去谈一场恋爱，很有挑战但我们也非常享受。我们经常在想，如果我们说同一种语言，必定会无时无刻都在说话。最后让我多谢专程从香港、福冈以至美国到来参加我们婚礼的亲友，在你们的眼里我看到了温暖。由于语言问题，我和Tomo先生难免有未能完全表达自己的情况，多谢你们的包涵和衷心祝福。Deepest gratitude to our treasured friends who made the journey to witness our day. Tomo and I will cherish your love and those heartfelt smiles forever。有人说婚后才是一段关系的真正开始，未来还请继续多多指教。未来もよろしくお愿いします(我期待未来与您合作。）。」

陈嘉倩与日本老公拍拖年多才结婚

此外，陈嘉倩今日（30日）出席「新婚生活易2025颁奖礼」，去年她公布与Tomo结婚，成为东瀛人妻。她表透露求婚过程是在热海睇烟花后，当时要赶车返东京，但对方要求逗留多一会，岂料拿出戒指出来：「好难忘，因为啱啱睇完烟花，觉得佢好有心。」她指老公在东京开办跳舞学校，因学跳舞而认识。当笑她是否一见钟情，她笑说：「我唔知呀！我觉得佢系啰！」她又指跟Tomo拍拖一年多才结婚，大家以英文沟通。谈到成为日本人妻，可需学习当地习俗？她笑言日本新年在一月一日会吃乔麦面又会到神社参拜。问到农历年会否跟照中国传统准利是给日本亲友？陈嘉倩笑言可以试下派利是。谈到是否留在日本发展，她表示现在日本、香港两边飞。问到老公可会考虑到香港发展，她笑指老公应要多学广东话，不过对方亦有在网上学讲，毕竟广东话好难。