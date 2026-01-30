云浩影回应酒吧食水烟：下次会小心 不会被「仙气女神」标签框住 幸运与 Air Supply合作跨年骚

云浩影（Cloud）今日（30日）到尖沙咀出席活动，她透露早前忙于舞台剧及录歌，最近也推出新歌《最好的解药》，想在新一年给自己及大家力量，又指将在3、4月推出大碟，问到会否叫监制男友T-Ma帮手？她则表示没特别揾对方。

参加创作营认识世界各地音乐人

云浩影又透露参加了创作营，写了很多好满意的歌，也认识了很多来自世界各地的音乐人：「有来自马来西亚同韩国嘅作曲人，识咗好多新朋友，（有邀请人帮你写歌？）有呀，有啲人想写歌畀韩国女团，我想偷嚟用，睇吓可唔可以碌到人情卡。（跳女团舞？）首歌系中轻快，唔使跳得劲，所以几适合我。」

水烟会影响声音

Cloud早前与国际殿堂级乐队Air Supply在跨年骚合作，她指很幸运得到这机会，更大赞对方友善：「佢哋喺后台签咗只碟畀我，仲写埋我个名，我镶起咗！（有冇同佢哋倾偈？）大家好紧张表演，都系倾点走位，而且都唔够胆讲太多。」早前云浩影被网民指控在酒吧吸食水烟，她承认当时做得不好，令大家误会：「下次会小心啲，有违禁品唔会坐埋去，但同一班朋友出嚟，佢哋想咁做，我唔能够话唔好。（系咪畀标签框住？）食烟同水烟都会影响把声，我唔系因为仙气女神个名而唔咁做，我冇话要Keep住呢个名，个名只系网民畀我，我只系希望做好音乐。」