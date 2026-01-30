TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物

现年30岁、TVB「功夫新星」容天佑去年11月与圈外女友扶天恩（Winnie）结婚，据知容天佑的太太Winnie家世显赫，家族生意庞大，而Winnie更是珠宝批发商，难怪过大礼已经非常大阵仗，单是重型龙凤鈪目测至少有8对，还有八篮大礼迎囍礼篮、十盒心型大花胶扒、鲍参翅肚、嫁囍礼饼红酒及钻饰，份量多到逼满客厅，在婚宴上，新娘的首饰件件都份量十足。

容天佑太太得天独厚手脚依然纤幼

容天佑曾表示与太太Winnie都喜欢小朋友，希望生2个，笑言相信自己不是虎爸，只希望儿女开心成长。想不到二人新婚不足三个月，容天佑今日（30日）宣布太太Winnie怀孕，他贴上超声波的相片并说：「Coming soon…#今年新年终于唔使比三姑六婆问到口哑哑了。」已「见肚」的Winnie得天独厚，手脚依然纤幼，目测最少怀孕五个月或以上。

容天佑太太筹办婚礼2个月发现有孕

相中所见，准爸爸容天佑很兴奋，一时锡太太的孕肚，一时又扮听BB的心跳，拎着超声波相片的神情，已经流露一脸慈父样，公开喜讯后，不少人留言恭喜，当中包括《爱回家》「李莫愁」张诗欣、前港男萧家浩、阮浩棕，更有好友留言：「难怪突然结婚！」容天佑大方地说：「都等咗8年㗎！」对于新婚未够3个月便就有喜，容天佑今日回复传媒表示是一个缘份：「开始筹办婚礼2个月左右，就发现有咗，所以将婚礼嘅时间即刻缩短，所以一切都系上天嘅安排，系上天嘅礼物。」

容天佑称太太陀B零厚孕吐

容天佑在婚宴致辞时，曾表示爸爸数月前因中风而两度入院做手术，感恩爸爸目前康复中，所以感受到珍惜当下的重要，祝愿大家身体健康生活愉快。原来在容爸爸病情稳时，Winnie发现怀孕：「𠮶阵未知有咗嘅时候，我哋又搬屋，搬搬抬抬，又日日揸车去医院探爸爸，又好辛苦咁筹备婚礼，基本上系𠮶半年每日都只有4、5小时休息，但系我老婆都完全无孕吐或者其他唔舒服嘅地方，所以真系好感恩。老婆想喺个肚变大之前进行婚礼，所以所有事情系3个月内发生，好感谢所有帮忙过婚礼，照顾过我哋嘅人，而家谂返起个心情起起伏都好复杂。」至于想生仔定女，容天佑说：「仔女迟啲再公布，不过仔女对我嚟讲都一样开心。」

