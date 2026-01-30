邓兆尊高EQ反击陈百祥！暗寸阿叻为流量：佢做嘢一定有原因 尊重前辈只有配合

被誉为「娱乐圈二世祖」的邓兆尊入行多年，一举一动都成为外界焦点，他除了因拥有「正印」Carmen、「阿二」车厘子（Cherry）及「阿三」Nana有三位红颜知己被关注外，因他作为已故粤剧名伶新马师曾的长子，继承了丰厚的遗产，屡次被广泛讨论。

邓兆尊回应被「阿叻」陈百祥狂寸

「阿叻」陈百祥日前狂寸被指拥有15亿身家的邓兆尊，直言「邓兆尊系因为老窦叻先有咁多，唔系因为佢叻有几多」，还表示能力上远胜方，亦暗示自己的财力远非邓兆尊可比。邓兆尊在其主持的网上节目再度回应。

邓兆尊戏言只系有两个「亿」

新马师曾（邓永祥）在1997年逝世，其后爆发「邓家争产事件」轰动香港，当时祥嫂洪金梅与四名子女邓兆尊、邓兆荣、邓翠玉（邓小艾）和邓碧玉因为争产一事对薄公堂，一度成为城中热话。近日有内地网红爆料指邓兆尊凭爸爸留下的15亿遗产「躺平」收息多年，身家滚存至17亿，每日醒来便有4万元进帐，事件迅即在网上疯传，更被封为「最成功富二代」。其后邓兆尊幽默地澄清：「成日话我有17亿，边个揾到出嚟，我同佢平分，1亿我都未见过呀，我只系有两个『亿』，就系失忆与回忆，呢啲传闻当笑话好喇。」但仍平息不到风波，更惨被「阿叻」陈百祥寸爆「因为老窦叻先有咁多。」

邓兆尊自认后辈会不批评只配合

邓兆尊日前在在网台节目《娱乐好好玩》亦有讲到被「阿叻」陈百祥寸爆一事，他坦言：「前辈讲嘅嘢，我哋系会接受嘅。叻哥同我讲嘅嘢，我系会接受嘅，但你叫我去批评佢呢，我唔会嘅。」全程「食花生」的吴家乐叫邓兆尊回应而是批评，他还说：「叻哥出嚟讲嘢，说话系同佢个人设成正比，我哋用几个字形容、语不惊人......」邓兆尊即说补充：「誓不休。冇咩攻击性嘅。佢只不过听到人哋咁讲，我边可能有咁嘅家底，边有呀？叻哥都知我冇啦。我觉得叻哥咁样做，一定有佢嘅原因嘅。可能系因为内地嘅流量或者咩事，我唔知道，佢做呢样嘢一定系有要求佢先会做。至于佢系咪攻击我，我唔觉得佢攻击，一啲都唔算。我同佢踢咁耐波，我都未跛过。」邓兆尊续说：「大家接触嘅嘢可能唔同。呢样嘢呢，我哋唔可以咁讲，佢有自己嘅成就，有自己嘅Character，可能继续Carry On落个Character里面，我哋只有配合佢。」

