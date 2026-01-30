丁子朗炫富惹出祸跃升成网络热搜被网民围剿狂轰 深夜拍片认错：谂得唔够细致

丁子朗（丁丁）在2016年夺得《香港先生》亚军而入行，多年来做过主持、演员，早年更以高龄身份参加《亚洲超星团》，备受TVB力捧的同时，亦多次成为网民的批评对象，丁子朗近日又惹负评，引发轩然大波。

丁子朗被怒轰炫富兼歧视

事缘日前丁子朗社交平台贴上一条「如何度过10小时的经济舱」的影片，片中他表示解决乘搭经济舱不适的方法就是「不要坐」，结果丁子朗被中港两地网民一面倒围剿，直斥：「坐经济舱嘅人有咩得罪你哋？」怒轰炫富兼歧视。

相关阅读：TVB「准一线小生」遭质疑知名度不足 被当路人甲一反应见真实人品 粉丝：佢都唔识？

丁子朗一句话被留言怒轰

丁子朗日前与吴若希、戴祖仪出发往澳洲拍摄节目《他们的澳洲驾期》，丁子朗上载了一段影片，内容三人一脸苦恼并称「如何在经济舱度过10小时」，接着画面转到三人惬意享受商务舱，并写有「不要坐经济舱」字幕，丁子朗在小红书更留言：「大家学废了吗？」结果触动了不少网民神经，在其小红书帐号留言怒轰，有人说：「一点都不好笑，你可以做得更好，坐经济舱没甚么错，别装得好像经济舱是种折磨，没必要装出一副『谦虚炫耀』的样子，发哥这么有钱都坐地铁！」、「拍这个的时候有没有想过会掉粉？」、「以为坐business就真系好X有钱」、「谢谢你的建议，下次别建议了！」、「大家都知道你不坐经济舱了。」、「内地明星都是头等舱。」「不知所谓的明星。」、「明星好巴闭」，「丁子朗为甚么被骂」一度跃升为内地网络热搜榜单的话题之一。

丁子朗拍道歉影片急急为事件解画

昨日（29日）丁子朗急急为事件解画，他在IG贴上一条「道歉影片」并说：「谂返转头我想讲讲，因为呢，最近我有一条片红咗，但系系『黑红』嘅『红』。条片大约系讲，我哋三个一齐出发去拍旅游节目嘅时候呢，我哋冇坐经济舱，我哋坐咗商务舱，令到大家觉得我哋有『炫富』嘅感觉。」丁子朗坦言完全没有「炫富」心态：「我哋虽然讲者无心，但系令到大家听者有意，有负面情绪，我哋都系好对唔住，因为我哋系唔想咁样嘅。我哋都唔会觉得话，『哦，我哋无心㗎，就冇咗件事』。但唔系嘛，虽然我哋无心，但的确令到大家有咁大嘅反应，亦都系我哋谂得唔够长远、谂得唔够细致。所以，经一事，长一智。」最后丁子朗说：「我哋呢条片系真系冇任何价值观嘅输出，纯粹由娱乐角度出发，最后想同大家讲声对唔住，搞到大家。」

相关阅读：31岁力捧小生首做男一出师不利大呻倒霉 连环出现「黑仔」奇遇 网民震惊剧组安排差