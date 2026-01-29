Rosé @BLACKPINK 罕谈过往恋情 为避狗仔队戴假发阿婆look出街 曾被旧爱情感操控

韩团BLACKPINK成员Rosé近日登上美国知名Podcast节目《Call Her Daddy》，主持人Alexandra Cooper更飞到韩国与Rosé见面，Rosé在节目罕有谈及过往的恋情，她自爆当时为避开狗仔队的追踪，曾假黑色假发及穿上阿婆的服饰掩人耳目。

家中出现「阿婆衣柜」

Rosé被问到成名后拍拖如何避开狗仔队，她直言穿着「老年女性风格」的服装变装，穿成那样前往男友家，「我买了假发。一顶黑色的鬈发假发，短的那种。然后我研究了街上的老年女性是怎么穿着的。她们穿哪种裙子、鞋子及手袋。研究完我就上网买回来，然后换装出门。因为我们哪里都不能去，只能这样行动，以防被看到。」她直言以那种打扮掩人耳目长达至少半年，「那段时间家中甚至出现一整区『阿婆衣柜』，状况持续至少半年，直到后来才全部清空。」至于男友是否也会配合变装，Rosé表示对方顶多让自己看起来比较成熟，但不需要像她一样戴假发，甚至学习老年人的走路方式。Rose又透露曾被其中一名旧爱情感操控，对方会以工作为由，称不希望她出现在他朋友身边，后来她遇上知名度更高的男友，仍愿意跟她做一些普通人会做的事，她才醒觉。她将那段关系写成歌曲《Toxic Till the End》。

被询问恋爱状况感不自在

谈到感情话题时，Rosé一度情绪崩溃。她坦言，之所以对外界询问恋爱状况感到不自在，是因为每一个回答都可能被无限放大、过度解读，甚至被标签，「我只是想要能回答『是』或『不是』，而不是一直担心这会不会定义我是谁，这真的很悲伤。」