姚焯菲暴风雪后 纽约中央公园滑雪散发少女味 面颊通红获粉丝温提唔好冷亲

现年19岁、因《声梦传奇》而人气急升的「国民初恋」姚焯菲（Chantel），去年远赴美国纽约大学修读为期4年的 Music Business课程，但每逢长假期，Chantel都必定返港「吸金」，并与歌迷聚会。随着上月圣诞假期完结，Chantel 已经返回纽约继续专心读书，昨日她就在社交网晒出在当地玩雪的照片。

网民好奇绯闻男友Ryan有否同行

日前美国全国广泛受暴雪影响，Chantel在社交网分享在暴风雪后，到纽约中央公园游玩的照片。相中，见她以素颜上阵，身穿厚厚的大褛戴上手套，并坐在雪地玩；她又与两位女同学合照，三人展露出甜美笑容，散发著青春活力。Chantel冻到鼻子及面颊通红，粉丝们除纷纷留言叫她注意保暖：「保重身体，唔好冷亲」、「Enjoy the winter vibe,Keep warm」，亦有人好奇Chantel 的绯闻男友、李克勤大仔Ryan有否同行呢？