张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港

曾与张栢芝传绯闻、现年39岁的C AllStar成员梁钊峰（钊峰），继去年因剧烈胃痛入院后健康再度亮起红灯，近日他于社交平台惊爆再次入院，并需为左脚膝头的半月板位置动刀做手术，他上载了多张插喉、坐轮椅、揸拐杖的照片，健康状况令人担忧。

梁钊峰手术前后状态悬殊

钊峰在IG上载了多张住院期间的相片及影片，巨细无遗地记录了手术前后的状态。手术前，他特意拍片展示自己仍然灵活的步姿，并配文指「术前要影OOTD，因为下次咁灵活行路应该要几个月后」，预告康复期漫长。影片中亦见到，当被推入手术室前，他才惊觉害怕，更被医护人员发现他害怕打针而面红。

梁钊峰插喉坐轮椅照片流出

手术后的他，状态与术前形成强烈对比。从相片可见，他的手上插着静脉输液喉管，一度需要依赖轮椅代步。手术后，他不良于行，需由两名医护人员搀扶，并借助拐杖在楼梯缓慢上落，步履蹒跚，每一步都显得相当吃力。尽管如此，钊峰仍保持乐观，指全身麻醉醒后比预期中精神，更开心的是「唔使戒口咩都食得」，并分享了在病床上食饭的照片。他感谢医护人员的照顾，并向自己的身体喊话，要一齐好好康复。

梁钊峰去年曾陷「偷食丑闻」

事业与健康面临挑战，钊峰的感情生活去年亦曾掀起波澜。去年他被化妆师女友「Karen」指控出轨，结束四年半恋情。当时「Karen」在IG发文「爱情里容不下第三者」，并公开一名为「llmy」的女生传「挂住了」的暧昧短讯给钊峰。事件发酵数日后，钊峰发长文承认，在与前任感情濒临分手边缘时，「心里有别个出现」，并坦承「没向你坦白是我最愧疚的事」。

