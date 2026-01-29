Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

27岁女星摆脱合约纠纷两个月惊爆离世 死因成谜拍档沉重悼念

影视圈
更新时间：23:00 2026-01-29 HKT
发布时间：23:00 2026-01-29 HKT

韩国抒情混音双人组合Acoustic Collabo第三代女主音牟秀珍（모수진）昨日（28日）传出死讯，终年27岁，其所属经理人公司Panic Button在IG证实噩耗，按照遗属的意愿低调送牟秀珍最后一程。Acoustic Collabo吉他手兼作曲家金承宰也在IG撰文悼念拍档。

牟秀珍家属深感悲痛

经理人公司Panic Button沉痛证实牟秀珍离世消息：「Acoustic Collabo主音牟秀珍已在25日离开了我们，对于这突如其来的噩耗，家属深感悲痛。我们将依照遗属的意愿，决定不公开死因及其他细节。」

相关阅读：27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗

牟秀珍生于1999年，曾以练习生身份打算透过女团出道，其后被公司睇中参加征选，从1600名参赛者中脱颖而出，2020年起加入Acoustic Collabo成为第三代主音，又曾为韩剧《恋爱的发现》唱OST。

牟秀珍以本名出新歌

牟秀珍2022年跟前公司MOG Communications及Movement Generation发生合约纠纷，导致演艺活动陷入停摆。2024年牟秀珍在一审中获得部分胜诉，翌年11月二审取得全面胜诉，回复自由身。牟秀珍与新公司Panic Button签约，并以本名推出个人单曲《Your Universe》，没料到官司完结近两个月牟秀珍离开人世。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
11小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
2小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
13小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
7小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
6小时前
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
6小时前
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
7小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
11小时前