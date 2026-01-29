27岁女星摆脱合约纠纷两个月惊爆离世 死因成谜拍档沉重悼念

韩国抒情混音双人组合Acoustic Collabo第三代女主音牟秀珍（모수진）昨日（28日）传出死讯，终年27岁，其所属经理人公司Panic Button在IG证实噩耗，按照遗属的意愿低调送牟秀珍最后一程。Acoustic Collabo吉他手兼作曲家金承宰也在IG撰文悼念拍档。

牟秀珍家属深感悲痛

经理人公司Panic Button沉痛证实牟秀珍离世消息：「Acoustic Collabo主音牟秀珍已在25日离开了我们，对于这突如其来的噩耗，家属深感悲痛。我们将依照遗属的意愿，决定不公开死因及其他细节。」

牟秀珍生于1999年，曾以练习生身份打算透过女团出道，其后被公司睇中参加征选，从1600名参赛者中脱颖而出，2020年起加入Acoustic Collabo成为第三代主音，又曾为韩剧《恋爱的发现》唱OST。

牟秀珍以本名出新歌

牟秀珍2022年跟前公司MOG Communications及Movement Generation发生合约纠纷，导致演艺活动陷入停摆。2024年牟秀珍在一审中获得部分胜诉，翌年11月二审取得全面胜诉，回复自由身。牟秀珍与新公司Panic Button签约，并以本名推出个人单曲《Your Universe》，没料到官司完结近两个月牟秀珍离开人世。