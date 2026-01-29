姜涛弃偶包16岁旧片出土 「食风」大走样表情搞笑

MIRROR成员姜涛继早前公布将于3月13日在英国伦敦举行首个个人海外演唱会《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026 - LONDON》后，日前，再宣布于3月29日在加拿大多伦多Massey Hall及4月4日假美国雷诺Reno Ballroom开演唱会。未到演唱会，姜涛今晨（29日）就在IG限时动态率先派福利，连环分享多段16岁时的绝密旧片。

素颜上阵做口形唱歌

姜涛表示：「原本以为不见了的照片，无意间在Google找了回来，从那个时候到现在刚好10年了，心中很感慨，有空分享给大家。」见他先贴了Busking唱林奕匡《高山低谷》的片段，并写道：「那是真的很喜欢这首，巡回我想再唱一遍。」未经，再来一条在旧居睡房的自拍片，片中见姜涛以素颜上阵，并一边跟着音乐做口形唱歌，一边做手势，样子非常青涩 ，跟现在的型格非常不同。

食风食到走晒样

姜涛续谓：「暂时分享到这里，后面还有海量但真的太白痴了…容我再考虑一下..」后，突然心血来潮再「加码」送上一条身处加拿大温哥华，并正坐在私家车中，开窗擘大口「食风」的短片，片中见姜涛食风食到走晒样，表情既可爱又搞笑，他奉劝大家：「危险动作 请勿模仿」。今次完全抛掉偶包向姜糖（粉丝暱称）派福利，姜糖们都睇得相当兴奋，并纷纷留言要求追加。