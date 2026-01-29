姜涛弃偶包16岁旧片出土 「食风」大走样表情搞笑
更新时间：17:15 2026-01-29 HKT
发布时间：17:15 2026-01-29 HKT
发布时间：17:15 2026-01-29 HKT
MIRROR成员姜涛继早前公布将于3月13日在英国伦敦举行首个个人海外演唱会《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026 - LONDON》后，日前，再宣布于3月29日在加拿大多伦多Massey Hall及4月4日假美国雷诺Reno Ballroom开演唱会。未到演唱会，姜涛今晨（29日）就在IG限时动态率先派福利，连环分享多段16岁时的绝密旧片。
素颜上阵做口形唱歌
姜涛表示：「原本以为不见了的照片，无意间在Google找了回来，从那个时候到现在刚好10年了，心中很感慨，有空分享给大家。」见他先贴了Busking唱林奕匡《高山低谷》的片段，并写道：「那是真的很喜欢这首，巡回我想再唱一遍。」未经，再来一条在旧居睡房的自拍片，片中见姜涛以素颜上阵，并一边跟着音乐做口形唱歌，一边做手势，样子非常青涩 ，跟现在的型格非常不同。
食风食到走晒样
姜涛续谓：「暂时分享到这里，后面还有海量但真的太白痴了…容我再考虑一下..」后，突然心血来潮再「加码」送上一条身处加拿大温哥华，并正坐在私家车中，开窗擘大口「食风」的短片，片中见姜涛食风食到走晒样，表情既可爱又搞笑，他奉劝大家：「危险动作 请勿模仿」。今次完全抛掉偶包向姜糖（粉丝暱称）派福利，姜糖们都睇得相当兴奋，并纷纷留言要求追加。
最Hit
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
22小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
2026-01-28 14:35 HKT
沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期
2026-01-28 17:10 HKT
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
2026-01-28 13:50 HKT
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
2026-01-27 15:37 HKT