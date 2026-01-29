MIRROR网上见面会剧透12月开骚 AL同家人旅行嗌感动 Jeremy投诉Stanley滑雪丢低队友
更新时间：18:32 2026-01-29 HKT
发布时间：18:32 2026-01-29 HKT
发布时间：18:32 2026-01-29 HKT
MIRROR成员Anson Lo、Stanley、Jeremy昨日在《Hi MIRO！See You Zoom！》网上见面会同粉丝互动，三子预告MIRROR今年动向，除了3月、5月在麦花臣场馆举行《Hi MIRO！2026 Garden Party》之外，新一年有更多合体项目包括团综、多首团歌及今年12月的演唱会。
MIRROR于12月开骚
三子分享工作近况及新一年的愿望，Anson Lo大谈即将举行的《KINGDOM》签唱会，是首次举行个人签唱会，会唱两首歌，同时谈到同家人去旅行的点滴，他指上一次与家人旅行是多年前，十分珍惜同家人相处的时光，旅途上大表感动。
Stanley和Jeremy则分享到二世古滑雪之旅的趣事，Jeremy投诉Stanley只负责揸车，载他到雪场，没有教他滑雪及照顾他，踢爆Stanley其实已有滑雪教练牌；Stanley提及剧集《日落下的彩虹》已煞科，将在2至3月拍新剧及电影。Jeremy亦谈到近日推出的新歌《没人看见的星》及呼吁收看综艺节目《骰界》，两人又神秘透露将合作。
此外，三人预告MIRROR 2026年的未来动向，提到《Hi MIRO！2026 Garden Party》将于3月26至30号、5月6至10号在麦花臣场馆举行，大会设有12人的专属粉丝见面派对，同时提醒粉丝在1月30号前成为MIRO一分子，参与见面派对，与MIRROR见面齐齐玩！三人又大谈MIRROR新一年会合体项目，包括团综、推出多首团歌及年尾的团con（演唱会），还即场为MIRO争取福利，呼吁大会设MIRO专属场次，方便MIRO购票，令粉丝们都非常期待。
最Hit
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期
2026-01-28 17:10 HKT
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
2026-01-28 18:15 HKT
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
2026-01-28 13:50 HKT