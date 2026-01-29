大S逝世一周年纪念雕像完工定死忌揭幕 具俊晔亲自设计藏深情密码

台湾女星徐熙媛（大S）去年2月2日在日本旅游期间，因流感并发肺炎离世，终年48岁。大S韩籍老公具俊晔自丧妻后，长期在亡妻长眠的金宝山陪伴，近日有指由具俊晔亲自设计的纪念雕像已完工，并定于大S徐熙媛死忌当日进行揭幕仪式。

大S纪念雕像与高以翔为邻

据台媒《壹苹新闻网》报道，前日（27日）下午位于金宝山碑林名人区有大型艺术品被黑布包围，与已故男星高以翔为邻。据园方人员透露，一条呈S形蜿蜒而上、共9阶的白色水泥阶梯，可通往纪念雕像，有指韩文「9」的发音与具俊晔的「具」相同，象征对亡妻至死不渝的守护。

相关阅读：小S徐熙娣突然崩溃爆喊！做一事期间忆起亡姊大S徐熙媛 网民：太残酷了吧

报道有提到大S的纪念雕像已设置完成，基座用上大理石材质，预计在2月2日下午2时揭幕，届时大S徐熙媛的家人，包括S妈、徐熙娣（小S）、具俊晔、大S生前的圈中好友都会出席。有台媒向大S的家属求证，获回复大S的家人希望仪式活动低调进行，不欲多言。

具俊晔风雨不改上山陪大S

小S徐熙悌早前曾透露姊夫具俊晔自大S离世后，养成每日到金宝山陪伴大S的习惯，还会透过作画缅怀爱妻。1月初有网民表示在金宝山墓园偶遇具俊晔，当时他正在专注地擦拭大S墓碑，神情落寞。

相关阅读：具俊晔独坐墓园身影曝光 大S徐熙媛逝世近半年 目击网民心酸：看过最深情的男人