钟丽缇15岁仙气细女「一个眼睛看不到」 5岁验眼结果惊吓激嬲医生 2年治疗极艰辛

90年代性感女神钟丽缇（Christy）为两任前夫诞下三女，10年前与张伦硕结婚后，三位女儿早已随继父改姓，家庭关系十分和睦。钟丽缇的细女张凯琳（Cayla）下月便16岁，近日作为妈妈的钟丽缇开直播时，自揭细女有天生弱视问题，引起关注。

钟丽缇细女亭亭玉立

钟丽缇的三个女儿遗传其优良基因，越大越靓发育更非常好，细女Cayla已长得亭亭玉立，原来出世时有弱视问题。钟丽缇在直播中透露：「她（Cayla）是出生的时候有一个眼睛看不到，这个是天生嘛。我是带了姐姐，就是老大去看眼睛，然后呢她（Cayla）是玩。」

钟丽缇没想到因为带女儿去检查，而揭发细女有眼疾问题：「我跟他（医生）说能不能查一下我的女儿，那个时候她5岁，他查了，他说你一定要去看医生的。」钟丽缇得悉问题严重一度吓亲：「她的眼睛一个是一千多度啊，相当于看不见，她有个Lazy eye（弱视），I didn't know！」

钟丽缇细女用一只眼睇嘢

钟丽缇有感女儿当时只有5岁，而自己忽略多时感到自责：「她这么小，她也不知道，她出生的时候只能看一个眼睛。不过她很棒，你知道吗？她是花了两年把那个弱小的眼睛挡住两年，从1,000度就掉到500度。」钟丽缇当时花长达两年时间为细女治疗，庆幸问题有所好转。

