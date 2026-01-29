游学修等紧老友Tyson Yoshi投资电影 归绰峣重申拍Kiss戏最好借位

游学修、归绰峣在微电影《追 CHASING THE WIND》中演兄妹，游学修指过去拍摄某MV时见过归绰峣，对方来探女主角班，笑她那时非常cool，故他未有刻意跟女方打招呼，直到是次合作才算真正认识。

嫌残废未够惨

Tyson Yoshi的歌曲《追 CHASING THE WIND》拍成微电影宣传，（28日）晚上举行首映礼，参与演出的游学修、归绰峣、张文杰（German）、朱鉴然等现身宣传，冯德伦和张继聪等亦有到来捧场。

游学修自爆戏中有一场戏要「公主抱」归绰峣，他当时带病拍摄，事前又无训练，形容即使归绰峣身轻如燕都抱到手震，笑言导演未嗌cut机，经已无力，「拍摄时正值《试当真》埋尾，事忙，最后病了，都多谢Tyson畀我那么多戏份让我发挥，令我受宠若惊。（帮他找古天乐投资电影？）他不用我帮啦，他一定揾到，关键是他到底要不要拍，他诸多借口，想先睇各界反应；只要大家催眠他，讲『好好睇』，我们就可以再有工开。」

谈到剧本最初归绰峣不用死，她说︰「原本好像是我畀人打到残废！然后有个医生照顾我啦，主角Tyson觉得畀唔到幸福我就离开。导演觉得我死了更好，戏中有好多人受伤。」又说第一次吊威感兴奋，「好玩，一点也不害怕！」问她是否更担心拍摄接吻戏？她即笑言未有真吻，而是借位拍摄，又重申日后如有机会再拍接吻戏，「能够借位拍就借位拍啦！」