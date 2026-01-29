79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半

79岁的陈嘉仪早于1971年报读第一期TVB艺员训练班入行，演出《小妇人》、《家变》、《千王之王》、《孖生姊妹》等剧集。陈嘉仪曾在90年代息影，千禧年代重返幕前，演出《金枝欲孽》、《法证先锋》等剧集，直至2008年约满TVB过退休生活。久未露面的陈嘉仪近日接受资深传媒人汪曼玲访问，大谈丈夫离世后的生活。

陈嘉仪生蛇后抵抗力差

资深传媒人汪曼玲昨日（28日）在其YouTube频道《快拍．曼镜头》公开陈嘉仪访问。陈嘉仪透露刚从珠海返港生活一年，却病足十个月：「我搬屋啦、pack嘢啦、又搬出搬入，都系一个人做，咁就太辛苦，结果个免疫力就降低。生蛇，喺个口、喺个鼻，跟住生上眼。」陈嘉仪曾睇中、西医及眼科，庆幸没有留疤痕，但现时抵抗力低，经常伤风感冒。

陈嘉仪提起亡夫相识经过，一脸甜蜜又多度赞老公好靓仔。陈嘉仪透露因为做演员好忙，没有时间拍拖，但因为妈妈话「千祈唔好超过三十岁啊！」结婚，因此在28岁获介绍认识丈夫，二人拍拖半年便决定结婚。陈嘉仪忆述第一眼见到老公时，没有一见钟情，二人食完饭后，觉得男方不喜欢讲嘢：「好静嘅，眼大大、鼻高高，好似高窦咁，咁我咪算但啰，冇理由女仔追男仔㗎嘛。」

陈嘉仪赞老公靓仔成熟

陈嘉仪指老公靓仔又成熟，加上在英国大学毕业，条件不错，二人互请食饭后，有一次到新界食饭，老公却被牛追：「佢好惊，我谂『一个大男人，惊俾只牛追都咁惊嘅？』走咗上凉亭，佢仲企咗上张凳度。个样就好搞笑啰，我觉得好笑，呢个人都几幽默、几funny㖞，咁改观咗。」陈嘉仪与老公当年住附近，有一次主动跟对方提出结婚，二人便夹八字，陈嘉仪笑说：「佢返去同我讲，『我爸爸夹过喇，佢话你时辰八字呢，年、月、日、时，年、月、日都唔好得，系时辰就好夹㖞，所以就可以结婚喇。』」

陈嘉仪放弃插喉抢救老公

陈嘉仪当年因大批朋友移居加拿大生活，令她心动而到当地，老公则因为工作而做空中飞人，因而忽略糖尿病问题。陈嘉仪62岁时选择退休，是想花时间陪伴患病老公：「因为佢糖尿病好严重，个医生话佢心衰竭、肾衰竭，已经系差唔多，所以我咪唔做啰。结果我都系陪伴咗佢九年，佢先至走。」陈嘉仪视丈夫为唯一人生伴侣。

对于丈夫离世，陈嘉仪一度哽咽，指当时医生跟她表示丈夫不能出院，并要决定是否插喉抢救：「点救呢？系喺个喉咙插入一条管，入去个肺𠮶度，俾氧气佢，但系佢唔会好返，即系延长佢几日嘅生命。」陈嘉仪有感抢救会令丈夫更痛苦，最终选择放弃：「佢要24小时擘大个口（插喉），咁我话如果最后嘅时候，我唔需要做最后呢一步救佢，等佢顺其自然咁离开啰。」但陈嘉仪的决定不获儿子支持，更被责怪「点解有得救你唔救爸爸？」陈嘉仪还为此考虑到自己的将来。

陈嘉仪独自珠海生活五年

陈嘉仪到珠海独自生活五年，原来与老公离世有关，因为睹物思人喊足一年半：「佢走咗之后我喊咗一年半，有一日我望住块镜，喺厕所度，『点解我咁丑样嘅？』我以前成日都笑㗎，唔忧心嘢㗎。有两条纹出咗嚟，个样咩叫『苦瓜干』咁嘅样啊？就系我𠮶个样。哗！我唔可以再系咁嘅生活落去，我仲要生活㗎嘛。咁我就唔再喊喇。」

