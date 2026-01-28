谢霆锋以失败体悟送上新年祝福 阿Sa化身「最甜财神」想与阿娇再唱贺年歌

谢霆锋、蔡卓妍（阿Sa）、洪嘉豪、女团VIVA成员姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、张鈊贻（VALC），以及「小姜糖」Brittany，近日为恒生银行贺年打气企划拍摄广告，一起化身财神，为全港市民送上祝福。广告中，化身现代版财神的霆锋领衔登场，魅力不仅迷倒身边人，他走遍全港18区，亲临街头向市民拜年。其中阿Sa、洪嘉豪、VIVA及Brittany等人以「现代版财神」造型亮相，合力发放新春暖意。

霆锋难忘儿时贺年美食

一向较少参与农历新年企划的谢霆锋，这次答应演出，全因企划以「为香港打气」为初衷。他表示：「希望在这个时候，为大家送上一点支持与笑容。」拍摄广告期间，霆锋跟「小姜糖」Brittany温馨互动，场面暖意满满。被誉为零死角男神的他，举手投足电力十足，即使只是简单的一个「挞手指」的动作，已魅力爆灯。他也勾起他的童年回忆：「我小时候不太喜欢影相、过节，坦白说，直到现在我也不太会过节。」因为他觉得每一日都应该尽力、应该开心。不过，身为Chef Nic，他对儿时的新年美食却依然印象深刻，表示：「小时候妈咪通常会在新年时整French Toast式年糕，又喜欢煮虾，因她觉得过年要哈哈大笑，所以会煮一些类似咕噜虾球的菜式。」

谢霆锋也向年轻人分享体会，鼓励大家学习迎接失败：「我不敢说自己成功，只是一直朝著目标前进。」他认为世界变化太快，没有固定方法能轻易达成目标，唯一不变的是自己的喜好，因此必须找到真正热爱之事。同时，他体悟到失败不会只有一次，若不够热爱，就难以承受接连而来的挫折。

阿Sa望港人赚大钱

阿Sa在广告中需在不同楼层往返奔跑，幸好她平日有运动习惯，轻松完成拍摄。曾有多次扮财神经验的阿Sa，今次化身「最甜蜜的财神」，她笑说：「已经扮过财神很多次，最难忘是与阿娇（钟欣潼）一起为杂志拍摄封面。今次造型是华丽版，做工精细，衣服上的刺绣图案很可爱，穿起来也好靓。」她更称穿上财神服后如获魔法，更表示如果有「财神开运技能」，希望全香港人都赚大钱。心情愉悦的阿Sa更萌生今年与阿娇再度扮财神、唱贺年歌、派礼物的想法，为大家带来更多欢乐。她亦笑言：「其实好多身边人每逢临近农历新年，都会问我们有没有贺年歌推出……我都好想有，可以谂谂。」有份在广告中演绎《财神到》，阿Sa表示：「《财神到》是一首很开心、带给大家希望和力量的一首歌，应该没有人听到会唔开心。」至于「财神妍」的贺年金句，阿Sa大笑分享：「好多年前 TWINS已经创作过一对——『Sa Sa滚，齐齐有钱揾；娇的的，读书好成绩！』」说罢，她自己也忍不住开怀大笑。

阿Sa望港人个个赚大钱。

阿Sa化身「最甜财神」。

有新恋情的阿Sa心情大靓。



洪嘉豪变身财神被摸

洪嘉豪首次以财神造型亮相，在镜头前豪气派发利是，并发挥幽默本色：「起初有点犹豫，毕竟我也算是21世纪的香港型男，担心穿财神袍不够有型。但试造型后，不少女同事说我很可爱，纷纷鼓励我，工作人员也称赞不已。」他笑言：「穿上这身装扮后，好多人都来摸我，说摸完会发达。」谈到「财神开运技能」，嘉豪真诚表示：「最想为香港带来好运，自己在香港长大，见到近年香港的运气不太好。不只是赚大钱，如果运气好，大家都好。」嘉豪同样有份演绎《财神到》，笑言希望大家听到这首歌时派利是会阔绰、豪爽一点，更自嘲：「做了艺人之后，新年都会派利是，有时派到不太心甘情愿，今年穿起这身财神造型，加上唱《财神到》，我会好乐意派利是给同事。」提到传统习俗，孝顺仔嘉豪谓每年临近新年，都会陪妈妈行花市买花，帮手搬运，又会贴挥春、财神年画布置屋企。嘉豪亦发挥创意，创作了他专属的贺年祝福：「祝大家『洪』运当头、升职『嘉』人工、『豪』运年年！

VIVA青春洋溢

女团VIVA成员Ada、Carina、VALC即使穿上厚重华丽的财神服，依然活力十足。VALC分享：「第一次扮财神，加上庆祝马年，有机会骑上道具马拍摄，让我想起小时候骑马的回忆。」Carina兴奋说道：「首次扮财神，寓意今年发财！」「小姜糖」Brittany则希望为大家带来幸福，以小小善心化作正能量温暖港人。拍摄时，Brittany见到阿Sa、嘉豪和VIVA姐姐们一同扮演财神，觉得十分有趣，笑说：「如果在不同地方都能见到财神，我们一定会更开心。」谈到各人的「财神开运技能」，Carina希望为大家带来至少中一次六合彩头奖，而Ada则豪气地表示：「如果我是财神，我会每一日都会派钱给身边的人，见人就派！