MBC《Show! 音乐中心 in MACAU》澳门演出宣布取消 演出名单曾因日籍嘉宾变动开卖2分钟急煞停

影视圈
更新时间：18:32 2026-01-28 HKT
发布时间：18:32 2026-01-28 HKT

韩国音乐盛事MBC《Show! 音乐中心 in MACAU》原定于今年2月7及8日在澳门户外表演区举行，但日前已有消息指，因演出团体的日本成员无法参与，而传出活动可能会被取消，当时大会仍持续公开第二轮演出名单，并在1月27日中午12时公开售票，没料到开卖仅2分钟就出事。

MBC今日（28日）透过官方公布原定在2月7及8日一连两天举行的《Show! 音乐中心 in MACAU》正式取消：「在综合考量当地情况及各项相关条件后，不得已决定取消本次活动。对于期待《Show! 音乐中心 in MACAU》的广大粉丝及相关人士，我们致上最诚挚的歉意。未来若能营造更稳定的环境，将会再度检讨推动演出的可能性。」

LE SSERAFIM多日籍成员受影响

MBC《Show! 音乐中心 in MACAU》原分两日在澳门举行，原先有份演出的女团LE SSERAFIM与izna因有两名以上日籍成员，最终无法参与，而男团KickFlip及ENHYPEN只有1人是日籍成员，因此未受影响。

相关阅读：BTS演唱会2027香港站丨世巡日子曝光 明年3月来港举行三场演出

最终落实名单为，2月7日有ALPHA DRIVE ONE、ENHYPEN、KickFlip、STAYC、WayV、xikers。而2月8日阵容更强劲，包括BOYNEXTDOOR、Hearts2Hearts、MARK、n.SSign、TEN、Xdinary Heroes、ZEROBASEONE。而TWS成员DOHOON、Hearts2Hearts成员A-NA，以及ZEROBASEONE的金奎彬与章昊担任主持。

售票网显示404 Error

不过昨日（27日）中午在UUTIX及澳门售票网公开发售时，仅开放两分钟便宣布中止售票，并通知退票。主办方以「因部分不可抗因素，预售时间待定」，暂停售票。而今早仍然可在澳门售票网及Trip.com见到的活动消息，到下午已在网上消失，显示「404 Error 此页面不存在」。

