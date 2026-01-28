赵薇高调现身直播间试水温秒变黑屏 「劣迹艺人」魔咒疑因「违规」被禁

曾演出电视剧《还珠格格》的赵薇、范冰冰自被列入「劣迹艺人」后，已鲜有在内地公开露面。范冰冰近年转型搞美容产品生意，又攻海外演艺圈，成功揾到出路，但同剧的赵薇日前曾露面试水温，怎料连累直播间被封，突然变黑屏，引发关注。

赵薇曾传死讯

赵薇早前被传健康疑亮红灯，左手臂有圆形物凸起，传出怀疑有脂肪瘤，之后又因同名制作人去年患胃癌离世，惊传死讯，赵薇最终更新社交网辟谣。赵薇自2021年被列为「劣迹艺人」后，已在幕前消失四年，最近动作频繁，多度透过自家红酒品牌直播间试水温。

日前赵薇曾以文字、短片在直播透过连线形式出现，女主播曾表示粉丝听到赵薇的声音，有如过年般开心。而赵薇也表示：「我天天来，就天天像过年，就没有甚么值得庆祝了，我们选特定的日子连连线。」女主播又为赵薇戴高帽，赞其歌喉了得，赵薇感叹未曾开骚：「有生之年，大家就活久一点，总会等到。」

赵薇表现亢奋

不过赵薇多度试网民反应后，到日前凌晨时分现身直播间， 妆容加上悉心打扮，明显高调现身。赵薇的出现曾为销量带起作用，或因为久违露面，赵薇全程表现亢奋，对女主播亲亲抱抱举止亲暱，未几直播间突变黑屏，显示「该直播间因违规已被封锁」。

赵薇安抚粉丝

赵薇之后在以录音短讯安抚粉丝，又提到：「不能跟你们再连线了」。有网民估计赵薇与女主播的亲密互动不是关键，反而有机会因赵薇是「劣迹艺人」，而不能公开露面，才会发生今次事件。

