美女厨房女星泳池边半躺晒火辣身材 冲击网民视觉 变身DJ女神

影视圈
更新时间：22:56 2026-01-28 HKT
发布时间：22:56 2026-01-28 HKT

 

现年33岁的乐宜（Lokyii），拥有甜美的外貌，加上身材出众，2018年在TVB的综艺节目《美女厨房》中担任美女学徒，因而受到注目。其后转型做DJ在酒吧夜场打碟，更有「DJ女神」称号，她亦曾入选网站「全球最性感DJ」第8名。最近乐宜就在其IG上载火辣性感相，看得网民流口水！

乐宜冲击网民视觉

乐宜日前分享了一辑旅行时的喷血级水著靓相，照片中的她穿上黑色三点式泳衣，躺在无边际的泳池边的梳化上，拿着一个椰青，摆出诱人甫士，其Big爆身材及完美Body曲线展露人前，加上其侧身半躺在姿势，令身上的纹身若隐若现，完全冲击网民视觉，火辣指数爆灯！

相关阅读：《美女厨房》火辣女星穿内衣趷箩教衬衫 曾跟娱圈「男神」做性伴侣爆对方持久度

乐宜疯狂吸Like

此外，还有一辑去年圣诞在夜场打碟的派对照片，充满节日气氛，她发文写道：「About December of last year！上年的更新速度有点慢了，今年开始努力update，最近要补充多点正能量。」看得网民心心眼狂畀Like，并大赞身材超索：「Beautiful body」、「索爆」等。

相关阅读：《美女厨房》女星曾被骗400万  再做生意穿幼带比坚尼上船宣传  摆超性感姿势极吸睛

