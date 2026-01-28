前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒

54岁两届金像奖影后袁咏仪（靓靓）与张智霖（Chilam）于2001年结婚并育有一个儿子张慕童（魔童），张慕童多年来是外界焦点，皆因他尽得父母真传的超强基因，一对眼睛炯炯有神，五官深邃，颜值超越爸爸张智霖，比父母还要有星味。

张智霖一家三口准备出发外游

近日有网民在香港机场捕捉到张智霖一家三口准备出发外游，长发女友未有同行。照片中，张慕童身高达185cm，一双大长腿尤其吸睛，即使戴著口罩，星味依然难挡，引得网民纷纷大赞：「尽得父母优良遗传」、「这身高，不出道真的浪费了」、「又高又帅，星二代果然不同凡响。」

张慕童外貌尽得父母真传

张慕童去年中学毕业后到了英国读书，已经长大的张慕童与时下年青人一样，经;常在社交平台分享生活日常，曾在IG限时动态贴上与友人夹BAND和编曲的短片，歌曲旋律听起来水准不俗。虽然张慕童外貌尽得父母真传，但唯独欠缺演戏方面的基因，袁咏仪亦曾称儿子对编曲有兴趣，作为父母当然担心儿子日后谋生问题：「大学生活后就要面对自己人生，最紧要开心，揾到自己钟意嘅嘢，佢而系独立个体，做阿妈嘅理唔到咁多，后面嘅路等佢自己去行。」早前张慕童更在IG Story「泄蜜」，在圣诞节疑与长发女友温馨的约会，他们在公园里浪漫散步，童心未泯地一起玩摇摇板和荡秋千，画面洋溢著青春的甜蜜氛围，从特写镜头可见，女方眼大大、五官标致，气质相当清纯，身高与魔童相约。张智霖过去曾公开表示，不但鼓励儿子恋爱，更急著抱孙，认为这是一个学习如何包容、如何让对方开心的重要过程。

袁咏仪与儿子关系得来不易

袁咏仪亦曾说过如果儿子拍拖都没有办法，她曾见过阿仔的女友人：「见过一次面，不过唔讲喇，阿仔又话我爆佢啲嘢，佢男男女女嘅朋友我都有过目，OK嘅。」袁咏仪还笑指若阿仔陪女友不陪她也不会呷醋，经常笑阿仔「有异性冇人性」，也明白儿子这年纪开始独立要扩阔生活圈子，深明做妈妈在适当时候要放手。事实上袁咏仪与儿子关系得来不易，曾经因为「一言堂」与儿子关系很差，甚至出现抗拒，结果坦言儿子曾向张智霖提出要求换过一个妈咪，试过高压管治令儿子逼出情绪病，经过医生诊断，袁咏仪终明白是自己问题，只因她太自我中心，给予儿子太大压力，继而影响张慕童的行为及情绪，结果袁咏仪听从医生建议，努力修补母子关系，两人相处如朋友，要明白父母不一定是对的，学懂聆听儿子的想法。

