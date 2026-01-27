谭耀文广州演唱会融合经典及传承 一口气满足「歌」「影」迷

谭耀文早前在港举行首个个唱《In Full CHARACTER演唱会》叫好叫座，日前他移师广州，这不单止是阿谭在音乐旅程上的新里程碑，更是一次和内地乐迷的深情拥抱，一场融合经典、温情及传承的聚会。

阿谭向乐坛巨星致敬

今次广州站演出继续全场爆满，阿谭以摇滚版的《为你解闷》揭开全晚序幕，及后一口气唱跳十多分钟的80年代经典金曲包括《黑夜的豹》、《坏女孩》、《妖女》、《拒绝再玩》和《无心睡眠》向乐坛巨星致敬，把演唱会气氛推至高峰。在爵士乐曲部份，《忘形Champagne》、《爱难留》和《长夜怨曲》全方位展现了阿谭对舞台的深厚掌控力，呈现一场充满戏剧张力之视听盛宴。

布子殷做嘉宾

早前阿谭以导师身份和《声秀》歌唱比赛多位学员结缘，因此今次广州个唱也邀请了学员布子殷参与演出，让她有机会首次踏上内地舞台，布子先独自献唱《风的形状》，之后更与阿谭携手演绎《春夏秋冬》，两代歌者声音交织融合，布子在台上感谢作为她恩师的阿谭给予她好多机会。

谭耀文自弹自唱多首金曲

之后阿谭以结他自弹自唱包括深情隽永的《你是如此难以忘记》、《风继续吹》，每一段旋律都唤醒大家熟悉的回忆，全场近千名观众沉浸在阿谭的音乐中，跟住节奏和他轻声合唱，现场形成亲密而共鸣不断之温馨氛围。接着是经典影视主题曲环节，由《烽火晴天》、《四面情歌》至《半生缘》，一起满足了「歌」、「影」迷们。演唱会尾声阿谭献唱了希望今年能入围香港电影金像奖最佳电影主题曲的《拼命三郎》，这首歌唱出了阿谭一路走来在演艺生涯的坚持和感悟，最后他以一曲《美丽曾经》为广州站个唱画上完美句号。