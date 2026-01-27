Kiri T 3.14澳门举行演唱会 以音乐探索「I人」内心 大胆编曲重新演绎经典歌

唱作歌手Kiri T 将于3月14日在澳门百老汇舞台，举行《Kiri T "Hello Introvert" Live in Macau 2026》，今次演出是Kiri T深入探讨内向者「I人」（Introvert）情感世界的听觉与心灵体验。

「距离」和I人紧紧相扣

Kiri T觉得「距离」同I人系一种紧紧相扣嘅关系，好多人觉得内向者需要保持距离，这固然没错，但Kiri T相信他们同样渴望被理解：「I人一样渴望爱与联系。他们的沟通方式或许更内敛，未必喜欢漫无目的的闲聊，但这不代表他们喜欢遥远的距离。相反，与内向者相处可以好近，是一种深入而亲密的交流。」

为内向朋友带来安全空间

正是这种对「距离」的深刻理解，成为今次演唱会的核心理念，Kiri T 希望打破舞台与观众的隔阂，创造一个既容许细语低回、亦拥抱澎湃爆发的空间，让每种情感都能自在流动，又希望在演唱会上，为所有观众尤其是内向的朋友，带来一个安全、舒服的空间，让大家可以尽情感受自己的情绪，自由表达，甚至选择不表达，Kiri T说：「因为情绪本身没有对错，每种状态都应该被尊重。」而今次除了演唱个人作品外，Kiri T 更预告将在演唱会中重新演绎多首经典歌曲，并进行大胆编曲，笑言：「这是我最兴奋的环节！我好钟意帮唔同嘅歌着一啲新衫。有时编曲后可能完全不像原版，希望大家唔好吓亲！」