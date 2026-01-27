30岁《东张》女神搭地铁被性骚扰？睡容被偷拍惹变态留言 怒斥：尊重下自己同父母

30岁「东张女神」梁敏巧（Maggie）去年因真人骚《女神配对计划》，人气急升，连广告及主持工作接踵而来。近日有网民搭车时捕获梁敏巧，见到她一脸疲态，曝光女神私下真面目，怎料惹出有人留言性骚扰，引来梁敏巧霸气反击。

梁敏巧排满工作

梁敏巧日前因为接近凌晨收工，翌日又一早要参加慈善跑，只休息数小时非常疲倦。有网民在Threads分享一张照片，见到扎起头发戴口罩的梁敏巧，身穿湖水绿外套，坐在港铁车厢内「瞌眼瞓」，被网民拍下睡相都不知道，但双手握实手机，未至于瞓到失去知觉。

相关阅读：「东张女神」梁敏巧有个饼印爸爸！一举动被赞「满分孝顺女」 曾被烂赌母拖累童年极辛酸

网民分享梁敏巧的照片，透露巧遇经过：「上车冇耐隔篱条女瞌眼瞓，细心望吓，原来系东张Maggie，有几下佢瞌到争啲跌咗过嚟，我个心卜卜跳但发誓我真系咩都冇做过，不过就近睇佢皮肤真系几好」。

而梁敏巧也有在帖文下证实是其本人：「喂好彩戴咗口罩你睇唔到我流口水，无计啦前晚11点收工，第二朝5点几起身去完慈善跑再要去教琴，系攰同眼瞓嘅」，又转发到IG限时动态：「呢个年头有嘢做，感恩都嚟唔切了，辛苦同阴功喺我字典中，无嘢做先系辛苦同阴功」。

梁敏巧不平则鸣

有网民搞笑指楼主：「坐车嘅时候做乜东张西望呀」、「如果有做过就变咗你上东张」。不过有口痕友乘机留言性骚扰梁敏巧：「咪李（你）可以大庭广众地揸人么，可以做到乜先」，梁敏巧为此回复斥责网民：「咁都揾到位性骚扰人呀？尊重下自己同你父母啦！」

相关阅读：东张女神梁敏巧自爆被变态同事偷睇换衫及跟踪 中学旧照曝光身材与现时有好大分别？