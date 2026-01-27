东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶

TVB资讯节目《东张西望》昨晚（26日）播出的一集，徐先生与徐太太去年斥资40多万购买黄大仙屋邨一个200平方呎租置单位，还花了10多万元装修，满心欢喜准备迎接新生活。收楼第一天，一位素未谋面的婆婆便在家门铁闸挂上一袋食物，想不到竟令他们被滋扰长达120日，还经历一次毕生难忘的恐怖八分钟袭击。

徐先生与太太从邻居口中得知婆婆是惯犯

在今晚（27日）播出的一集，继续跟进事件，徐先生与徐太太曾就事件向管理处和房署了解，但因两间屋属不同范畴，其后又试过报警求助，不过只可以警告了事。徐先生与徐太太从邻居口中得知，婆婆原来是惯犯，已经有前科。

徐氏夫妇曾向管理处和房署反映

徐氏夫妇曾向管理处和房署反映，但都无功而返，原因是他们的单位属于自置物业，而婆婆则属于公屋租户，分属不同的管理范畴：「管理处话我哋嘅单位系自置，楼下𠮶个单位系租，所以要同返租𠮶边讲，租𠮶边就话只系管租务，叫我哋可以将单位卖返畀房署，买咗之后，比租仲惨，原来租客系最恶，真系冇谂过，搞到我哋好似三不管。」他们亦曾报警，不过警方表示难以跟进：「警察有落去问佢，𠮶阵开始发现佢有啲语无伦次，讲嘢无缘无故提到『泰国』两个字，警察都话婆婆情绪唔系好稳定，叫我哋小心一点，因铁闸冇损坏，刑事毁坏唔达标，总之只可以警告。」不过管理处向他们表示，原来婆婆早有前科，几年前试过骚扰过隔壁，人家报过警，是惯犯来的。

婆婆拎出铁锤上门失控地狂打

后来《东张》摄制队决定去婆婆单位尝试了解情况，不过婆婆的情绪激动，声称不认识徐生徐太，因家人住过而送饭，后来主播林映辉入屋，发现婆婆家中阔落，厨房有不少煮好的食物，婆婆突然打电话：「房署、房署、把房子给我，等我全家死，抄家，我做人问心无愧，四个字！我喺青山出嚟，出去。」婆婆再次失控，先冲到隔壁单位踢闸，接着再上徐氏夫妇的单位，一度强行拉闸，吓到屋内的徐太尖叫，幸好摄影师手快拉实大闸，婆婆立即折返家中，拎出铁锤上门，失控地狂打大闸和木门，情况相当混乱。明晚（28日）将继续跟进事件。

徐生徐太开始觉得这份暖意形同滋扰

徐先生忆述，从收楼第一天，这个婆婆便在家门铁闸挂上一袋食物，徐先生起初以为是旧时代「守望相助」的邻里情，但基于现代社会的警惕，再加上无功不受禄而表明拒收，但婆婆一而再，再而三送上食物，徐生徐太开始觉得这份暖意形同滋扰，徐太坦言：「一个陌生人给的东西，你怎么敢吃？」在多次拒绝无果后，徐太太忍无可忍，将婆婆挂在门口的食物扔掉。

徐太息事宁人曾向婆婆发出最后通牒

徐生徐太称婆婆从收楼第一天，不厌其烦地送上各式食物，通常用环保袋或胶袋载著，挂在铁闸手柄上，徐太决定在门口装闭路电视，录下证据，以便管理处与警方跟进。不过邻居一场，徐太希望可以息事宁人，于是向婆婆发出最后通牒，但情况未有太大改善，徐太终于忍不保住出撒手锏，把婆婆放置的食物丢掉，自此婆婆对他们的态度开始急剧恶化：「好似争佢咁！」从闭路电视片段所见，婆婆不时以幽怨的眼神注视徐生徐太的大门，又会在门外谩骂，更试过在半夜突然大吵大闹，「佢好似对住一个模拟嘅人申诉紧佢对佢不忠，佢不停咁话，你啊，钟意啲咩衰女人！总之就好难听嘅说话，咁佢讲咗个男人嘅名：『孟波，你依家系咪咁对我啊？』」

婆婆拿出铁锤直奔徐生徐太的家

在婆婆的行为越来越失常下，徐太不幸患上焦虑症，她表示一听到门有声音就会心跳加速，会睡不著引致肠胃变差。直到去年11月底，徐太和婆婆在走廊撞个正著，当时徐太一心想著好言相劝，婆婆情绪完全失控，眼神变得凌厉，充满仇视，不停拍打铁闸，一边踢门一边重复说「上嚟啊嗱！」更指徐太是「鸡」，大声责骂她是「死姣婆」。身在公司的徐生一直用手机目睹整个过程，感到无能为力，饱受煎熬。为求安心，两夫妇无奈搬去酒店暂住 。不过婆婆行为并无停止，《东张西望》摄制队亲自到婆婆的单位，了解送食物的动机，婆婆一开始在门口大叫，情绪平复后一度邀请摄制队进屋，但突然开始喃喃自语「房屋署，房屋署，房屋署，房屋署，房屋署！肥仔、肥仔、肥仔、肥仔、肥仔！」在毫无预兆之下，婆婆拿出铁锤，直奔徐生徐太的家，一发不可收拾，大力砍在他们的门上。