周柏豪相隔7年回港开骚 揭见面会惊喜：唔输红馆个唱

周柏豪个人音乐见面会《周柏豪 THE BLOOMING CHAPTER》将于3月14日白色情人节举行，首站选在香港启德体艺馆。相隔7年再回港开骚，柏豪直言：「真系有啲耐，屋企人、朋友都问，你几时巡番香港呀？终于可以好开心同大家讲，今次由香港出发！」见面会海报除了帅之外，亦充满春天气息，柏豪表示，「对男人来讲，我到了40岁呢个年纪，我估应该展现到唔同的一面俾大家，一个新嘅绽放，所以我哋海报都系用绽放为题。」

柏豪表示制作越搞越大

第一站选在香港，柏豪表示：「当然系会有好多新构思，巡回见面会已经做近两年，之前都巡了好多城市，26年新的一次巡回，系自己屋企第一站，个骚内容同制作真系越搞越大，因为系香港做骚限制同外面不同，好多嘢可以玩，所以今次系同上年个巡回好唔同，规模与内容不断丰富升级，完全不会比正规演唱会『少嘢睇、少歌听』，甚至在心思、时间和力气的投入上比以前演唱会更多。」

柏豪想学Tyson玩插水

对于新一轮巡演，柏豪自言放下一千分的力，全情投入跟导演研究，精心设计好多新环节。问有咩新刺激喺香港玩？例如除衫、插水或吊威也？柏豪笑道：「我都见到上次Tyson玩插水，如果我跳落台，大家系肯定接得住我，我唔怕跳㗎……哈哈！吊威也我都想呀，成日都好想试下台前拂去观众席个种感觉㗎！」又表示选址于启德体艺馆，也是与团队一起挑选。香港站之后，柏豪会继续世界各地新一轮巡演，「我系充满期待㗎，今次会再去啲新城市，演出之余又可以体验不同文化旅程，读万卷书不如行万里路嘛！」