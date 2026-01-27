Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

向太惊爆刘德华隐婚内幕？疯狂程度如「土匪」 曾持棍追星 另一半需藏身车底进出

影视圈
「影坛大亨」向华强太太陈岚（向太）不时拍片放到社交网，大讲娱乐圈中的秘闻，四大天王多度成为话题。近日向太又再提起刘德华，以「90年代刘德华粉丝有多『疯狂』？追星一定先过好自己的生活」，直指对方的粉丝疯狂程度令人乍舌，难怪刘德华当年要隐婚。

向太请10个保安护送刘德华

向太忆述当年与刘德华到外地为电影宣传，却遭对方粉丝拎棍威吓交出刘德华，庆幸她一早已安排10个保安护送刘德华一人离开，自己及对方助手分开走，而现场人数多到踩住人脚：「我们踩的都是脚。」众人上车后，更遭包围不准离开。

相关阅读：刘德华罕爆12岁女儿刘向蕙私生活  揭爱女学校「炫父」一暖心举动获赞乖女

向太表示：「粉丝堵着我那巴士不让我们走，想说刘德华在，拿着棍子敲呀敲，根本开不动那巴士。然后他们说怎样才能让我们走呢？真的没有刘德华。他们说我们派一个代表上来看，没有刘德华我就放你走。然后拿个棍子上来就叫你低头，我X，低头，然后他们找，真的没有刘德华下去，然后放行。」

向太坦言刘德华粉丝疯狂行径不止发生一次，形容「太恐怖了！」众人到餐厅食饭，连玻璃都被粉丝砸烂。向太提到有一次搭飞机，原本从武汉返香港出席活动，但到达当地机场遭到「扣留」，最终错过航班。

向太陪刘德华到内地被围

向太指当年因不能代刘德华办登机证，一行人提早抵达办理登机手续，期间有大批武汉市民到机场追星，要求签名合照。由于要赶上机，向太曾催促粉丝却遭一女子恶言相向：「甚么快一点，我们100年都没来过一个大明星，怎么能这么容易让你走啊！」向太直斥遇上「土匪」。

原本航空公司答应会等一行人上机，向太与刘德华到抵登机口时，飞机已起飞。向太为此不满，最终获航空公司安排原定飞上海的航班，改为转飞广州，落机转车返港工作。向太笑言：「飞上海那些人就惨了。」

刘德华不喜欢粉丝争风呷醋

向太坦言刘德华当年对粉丝疯狂的行为，最可怜是朱丽蒨：「他家门口也是堵着一堆人。所以他老婆那时候最可怜，他那时候还没结婚，朱丽蒨跟了他很久，永远的家门出入，都可能是她坐另外一部车，她不是坐刘德华车，那他老婆可能躲在车底下，用毯子盖着，那你望不到有人嘛，这样子出出入入。」不过向太又补充，刘德华的歌迷会成员无偿为偶像组织活动和维持秩序是「真爱粉」，刘德华很喜欢，却不喜欢粉丝争风呷醋，但他不会出声。

