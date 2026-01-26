FNC BAND KINGDOM 香港站丨CNBLUE × FTIsland 2.28举行两日家族骚 追加VIP粉丝福利（附购票详情）

由韩团FTIsland 与 CNBLUE 领军，率领师弟团N.Flying、Hi-Fi Un!corn 及 AxMxP，宣布将于2026年2月28日（星期六）及3月1日（星期日）在香港西九文化区安盛竹翠公园、举行FNC家族演唱会《FNC BAND KINGDOM 香港站》，门票于明日（27日）公开发售。

FNC BAND KINGDOM丨全场坐位多福利

《FNC BAND KINGDOM》完成东京、高雄的演出后，接下来将于2月强势登陆香港，演唱会设置全场坐位，票价分为$1,688/ $1,288/ $888，购票观众可根据票价获得击掌、签名海报、签名拍立得、官方海报、官方小卡等不同福利。购买VIP门票者更获得随机一团的击掌福利。

《FNC BAND KINGDOM 香港站》

日期：2026年2月28日（六）、3月1日（日）

时间：下午4时正

地点：香港西九文化区 安盛竹翠公园

票价：$1,688 / $1,288 / $888

公开发售：2026年1月27日中午12时起

购票网站：KKTIX / 大麦 / Trip.com / 携程

- 详情请留意主办方公告

- 主办方保留活动异动之权利

粉丝福利：击掌、签名海报、签名拍立得、官方海报、官方小卡