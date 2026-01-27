性感女星公开恐怖整容过程 面上插管画面惊吓曝光 豪掷7位数全身大执逾廿次

台湾「情色教主」雪碧（方祺媛）以身材火辣、言行大胆见称，经常制造不少话题。近日雪碧大方透露到内地「修葺」，到上海进行「肋骨鼻跟人中窝」整容手术，向跟随自己12年的假鼻说再见。雪碧将过程分享到社交网，表示：「3个月6个月1年才成型」，掀起网民讨论。

雪碧公开整容过程

雪碧早在今年1月中已在IG公开到上海后接受整容的过程，还公开手术时的影片，笑说：「鼻子上岸了！肋骨鼻＋人中窝，对的医生跟医院还有细心负责代理，很重要」。手术后，雪碧曝光脸上绑住针筒的画面讲解：「上次做双眼皮重建，又馒化面吸，全脸拉提，超成功」，而鼻上贴住胶布。

经过约10日时间，雪碧已经拆线，展示最新鼻形的她，以自身经历分享感受：「知道大家都很期待这次鼻子跟人中窝来了，这是术后10天刚拆线跟鼻板的样子！还在肿，所以宽，是正常，看到安心了，有点上岸的感觉。」

雪碧向打算变靓的网民给予建议：「如果你拆完线就是你最完美的样子，那消肿后就一定会降跟变细，鼻手术就是这样。所以宁可夸张，才会有事后回缩的空间，因为消肿后会变细跟再降一点高度，只需要时间，3个月6个月1年才成型，修复后的保养也是很重要，贴胶带防止疤痕增生，还有鼻孔清洁也很重要唷」。

雪碧全身上下大执

有指雪碧全身上下曾做过多次手术，包括眼、鼻、下巴及额头，为「脱胎换骨」曾豪掷800万新台币（约200万港元）。雪碧多年来又多度做修复工程，曾列出两次垫额头、五次双眼皮、四次修鼻、两次整下巴，加上五次抽脂补脸，以及全身抽脂6次，来进行隆胸及臀部雕塑。

雪碧曾被性侵

雪碧早前透露，以前有几个男生追求，那些人把她骗去家里看装潢、听他弹钢琴、去他家陪他喝一杯，最后也是被做一些无礼的事情，「架住我的、乱亲啊，把门锁锁住的」。其中一位对她照顾的无微不至，不过当下并没有准备好要跟对方在一起，但对方说生病了希望她去照顾，「我也懵懵懂懂过去了，结果在他房间他力气就变大了，我也一直说不要，可是男生力气那么大，就被得逞了，他说女生说不要就是要，这是什么鸟心态，不要还会用踢的吗？」。虽然后来交往了，但分手后回想起来，自己当时是不愿意的，情况就是性侵。

