车银优出post公开道歉 承认对缴税「不够严谨」 会配合调查承担相应的责任
更新时间：21:15 2026-01-26 HKT
「脸蛋天才」韩星车银优涉逃税200亿韩圜（约1.06亿港元），事件发酵多日后，他终于今日傍晚在社交网上载黑色图片，配千字文道歉，他强调不是因为逃税跑去当兵，而是因为不得不入伍，才会在税务调查期间就先去当兵。他直言：「过去几天，我反复思考该从何说起，才能让因我而受伤的人们，哪怕只是一点点，也能感受到我的歉意，在反省中度过了这段时间。我也担心冗长的文字会不会被听成辩解？反而让大家感到疲惫，但最终我认为，针对此次事件，亲自说明并致欺，才是应尽的本分，因此写下这段话。」
车银优严格的标准审视自己
他同时表示深切反省并致歉，坦言对缴税一事「不够严谨」，「这同样源于我的不足而造成误解，对此我深切感受到自己的责任。若我并非军人身份，我真心希望能亲自拜访所有因这次事件而受到影响的人们，逐一低头致歉。」最后他指会配合调查，并依据相关机构做出的最终判断，虚心接受结果，承担相应的责任，再表示：「今后我会以更加严格的标准审视自己，怀着回报至今所获得的爱的心情，以更沉重的责任感生活下。再次对于让大家感到忧心，致上我最诚挚的歉意。」
