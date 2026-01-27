伍富桥与妻有共识随时造人 凑狗当热身自觉责任大︰准备好做爸爸｜独家

伍富桥带埋太太Shirley（梁兆楹）及爱犬出席慈善活动，分享拯救并收养新成员Pickle的经过，透露当初若没有出手救助该唐狗便有可能失去小生命，感受尤深。伍富桥形容家中成员渐多，自觉肩负责任，并称︰「准备好随时做爸爸！」去年约满唱片公司的他同时预告推出第一首自资歌曲。撰文︰李文伟、摄影︰钱文坤

Pickle呕石头垃圾

富桥与太太Shirley、吴业坤、黄妍、钟舒漫等日前出席羽懿报施慈善基金会「Soar 羽懿爱心慈善画展」开幕礼，众人带埋家中毛孩现身，除了为活动献声之外，又分享了与毛孩的生活点滴。伍富桥带家中新成员Pickle上台唱歌，太太Shirley拖爱犬飞云支持。

活动上展示年轻画家们的狗狗画作，伍富桥称他们非常有天份，借作品宣扬领养讯息，他深表认同，并说︰「我跟爱犬Pickle有缘份。我一直想有只狗狗陪我行山做运动，而Pickle是从山上救回来的，他是一只唐狗，现在十分健康，甚少病痛，非常期待带牠行山！之前都有带牠出街，牠没有『社恐』呢，年纪还小，对所有事物皆好奇。这次带Pickle上台唱歌，是我俩美好回忆。」伍富桥续指，Pickle刚刚接回家时情况不乐观，「医生指牠太静，加上肚涨，可能过不到1岁，要慢慢观察。回到家时牠又突然呕吐！呕出石头、树枝、猪皮等垃圾，当下我们手忙脚乱，而Pickle的样子显得非常抱歉……如果没有救牠，可能这位小朋友会失去生命，好大感触！」

伍富桥带新成员唐狗Pickle现身活动，太太Shirley抱飞云支持。

伍富桥拖Pickle上台唱歌。

Shirley照顾飞云无微不至。

老婆点头肯生

伍富桥称新成员的加入，令家中大哥飞云吃醋，另外西摩犬哈利是太太的最爱，也是透过领养加入家庭，「太太读书时养过西摩，同狗狗形影不离，瞓觉都一齐，但狗狗离开时，太太不在牠身边，十分伤心；后来透过朋友领养哈利，也是缘份。」接下来，他会让Pickle受训，希望牠在外时更加乖巧，同时笑言：「而家一家五口，虽然照顾狗狗都有崩溃时，又要早起，花好多时间照顾牠们，同时令我多了一份责任心，将来若有BB，我Ready好嘞，可以胜任！毕竟我经已是3个小朋友的爸爸！」

伍富桥与太太，跟黄妍分享凑狗日常。

两公婆十分支持活动宣扬领养的讯息。

两人与爱犬飞云、哈利、Pickle一家五口乐融融。

自资出歌

除了照顾3只爱太之外，伍富桥专注匹克球运动上，早前他参加国际赛事，也会做教练开班授课。除此之外，他早前约满TVB经理人合约，同时唱片合约也已届满，透露会自由身推出第一首自资作品，「经已录好音，计划3、4月推出，第一次自资出歌，希望各位多多支持！」

伍富桥与一众艺人现身支持慈善活动。

吴业坤视爱犬如家人。

黄妍抱爱犬落力献唱。

钟舒漫好大力！