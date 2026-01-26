屯门娜娜40岁生日抱仔庆祝 Happy伯「消失」多时网民关心近况

「屯门娜娜」董幸儿当年因忠实粉丝Happy伯「一战成名」，之后曾参加《中年好声音》，可惜被淘汰。自屯门娜娜于2023年初结婚，翌年底诞下儿子后，屯门娜娜曾透露与Happy伯没有联络，近日庆祝40岁生日的她，分享不少家庭照，令Happy伯再受到关注。

屯门娜娜婚后晒幸福

从上传的照片可见，屯门娜娜一家三口庆祝生日，枱上摆放「娜娜 生日快乐」的精致蛋糕。其中一张照片中，屯门娜娜抱住儿子，与丈夫头靠头，对著镜头展露幸福笑容，一家三口其乐融融。另一张抱仔相，见到屯门娜娜流露出慈母笑容，画面充满温馨与喜悦，与昔日在公园表演的形象截然不同。

相关阅读：「屯门娜娜」自爆与Happy伯失联！曾现身贺偶像结婚 早前缺席娜娜儿子百日宴近况成谜

屯门娜娜昨晚（25日）在IG留言：「40大寿」，网民留言祝贺生日外，又指屯门娜娜的儿子样子似爸爸：「小孩长得好像爸爸」，也有网民见屯门娜娜一脸幸福，认为：「Happy伯输得心服口服」，同时关心Happy伯的近况。

Happy伯缺席屯门娜娜儿子百日宴

屯门娜娜当年与Happy伯在屯门公园跳贴身舞，影片在网上疯传，令屯门娜娜火速成名，接到不少工作。但屯门娜娜于2023年突然宣布做人妻，当时Happy伯曾出席婚礼，见证屯门娜娜出嫁。只是屯门娜娜2024年诞仔后，去年搞百日宴，已不见Happy伯的身影。

相关阅读：屯门娜娜儿子「生长速度」超惊人半岁人仔变超级巨婴 手多多「乱扯嘢」致妈咪泄胸前春光