Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门娜娜40岁生日抱仔庆祝 Happy伯「消失」多时网民关心近况

影视圈
更新时间：20:30 2026-01-26 HKT
发布时间：20:30 2026-01-26 HKT

「屯门娜娜」董幸儿当年因忠实粉丝Happy伯「一战成名」，之后曾参加《中年好声音》，可惜被淘汰。自屯门娜娜于2023年初结婚，翌年底诞下儿子后，屯门娜娜曾透露与Happy伯没有联络，近日庆祝40岁生日的她，分享不少家庭照，令Happy伯再受到关注。

屯门娜娜婚后晒幸福

从上传的照片可见，屯门娜娜一家三口庆祝生日，枱上摆放「娜娜 生日快乐」的精致蛋糕。其中一张照片中，屯门娜娜抱住儿子，与丈夫头靠头，对著镜头展露幸福笑容，一家三口其乐融融。另一张抱仔相，见到屯门娜娜流露出慈母笑容，画面充满温馨与喜悦，与昔日在公园表演的形象截然不同。

相关阅读「屯门娜娜」自爆与Happy伯失联！曾现身贺偶像结婚 早前缺席娜娜儿子百日宴近况成谜

屯门娜娜昨晚（25日）在IG留言：「40大寿」，网民留言祝贺生日外，又指屯门娜娜的儿子样子似爸爸：「小孩长得好像爸爸」，也有网民见屯门娜娜一脸幸福，认为：「Happy伯输得心服口服」，同时关心Happy伯的近况。

Happy伯缺席屯门娜娜儿子百日宴

屯门娜娜当年与Happy伯在屯门公园跳贴身舞，影片在网上疯传，令屯门娜娜火速成名，接到不少工作。但屯门娜娜于2023年突然宣布做人妻，当时Happy伯曾出席婚礼，见证屯门娜娜出嫁。只是屯门娜娜2024年诞仔后，去年搞百日宴，已不见Happy伯的身影。

相关阅读屯门娜娜儿子「生长速度」超惊人半岁人仔变超级巨婴   手多多「乱扯嘢」致妈咪泄胸前春光

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
10小时前
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
10小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
饮食
9小时前
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
政情
11小时前
排队7年半二派屯门公屋 户主急问装修「拜四角」 网民特别提醒注意一事｜Juicy叮
排队7年半二派屯门公屋 户主急问装修「拜四角」 网民特别提醒注意一事｜Juicy叮
时事热话
5小时前
社署：综援、长生津及生果金等拟2月起上调2.2% 租金津贴同步调整
社会
2小时前
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
20小时前