何超仪演残暴女主角多得麦浚龙割爱 陈子聪经历生死启发创作

《维多利亚壹号》（国际版）创作人何超仪（Josie）与陈子聪（Conroy）于22日到香港大学，与大学生面对面分享拍摄这电影的经历与感受。港大特别放映会吸引了约300位学生与来宾出席，欣赏该片从未在香港放映过的「国际版」，国际版由导演彭浩翔主理，保留了最血腥暴力的镜头。

拍戏当发泄

身兼监制与主角的何超仪，与监制陈子聪在学生掌声欢迎中进场，两人回想20年前成立电影公司852 Films，2010年推出的第一部电影就是《维多利亚壹号》。何超仪在家人鼓励下自组公司，坦言为了「揾戏拍而开公司」，争取更多机会。陈子聪笑指︰「当年问妈妈最想看到我们拍甚么类型的电影，她竟称最想睇惊栗片！」后来二人透过好友麦浚龙（Juno）介绍，认识了彭浩翔，才知道《维多利亚壹号》的剧本虚位以待，并成功游说Juno割爱，何超仪︰「Juno把这个本来由他主演的故事让给我。」从而变成女杀人狂的版本。

何超仪进一步分析「郑丽嫦」这个角色，「本片当年在英国上映后，许多报导把我的角色定义为『Anti-Heroine』（反英雄女角）。她的确带点精神失常，又非常压抑，甚至有被虐倾向，始终不相信自己值得被爱锡，有火爆的一面。我演这个角色是天助我也！我也是个性火爆，正好借这个角色来发泄。」凭此片摘下《第43届西班牙锡切斯国际电影节》「最佳女主角」奖的何超仪，被问到有否以哪些女演员的演技作为参考对像？她直言茱莉安摩亚（Julianne Moore）、蒂达史云顿（Tilda Swinton）两位是她的偶像。

众人又谈到《寻找极致的喜悦：火与冰》（Finding Bliss: Fire and Ice），这计划源自何超仪听到了陈子聪常常说的一个字「Bliss」！陈子聪感触表示：「那时我刚出院，食药食到好迷糊，经历了生死。能够活著，我好感恩，可能也感染了她。」何超仪解释：「他康复后，常常用『Bliss』来形容他的极致喜悦，我就捉住了这个字去构思。当时正值疫情，经济开始差，有人想轻生……我可以做甚么来启发大家重拾简单的快乐？最基本其实就是关于人与人之间的沟通。」